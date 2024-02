Myoclonies : quel est ce phénomène de «secousses avant l'endormissement» qui touche de nombreux Français ?

Vous avez probablement déjà ressenti de brèves et soudaines secousses musculaires au moment de vous endormir. Ces sursauts involontaires sont fréquents et ont un nom : des myoclonies.

Quand on est sur le point de tomber dans les bras de Morphée, il n’est pas rare d’avoir des myoclonies, c’est-à-dire des contractions musculaires brusques et involontaires, des bras, des jambes et du torse.

Ces sursauts surviennent pendant les premières minutes du sommeil et entraînent parfois un réveil soudain. La plupart du temps, ils sont bénins et dits physiologiques.

fatigue intense, stress...

Généralement, ce type de secousses est provoqué par une fatigue intense, mais aussi par des tensions mentales. En effet, lorsqu’on se couche en étant stressé ou angoissé, notre cerveau est en état d’alerte et envoie ainsi des signaux aux muscles pour qu’ils restent actifs.

La pratique d'un sport avant le coucher peut également favoriser ce phénomène, tout comme la consommation de boissons caféinées ou alcoolisées, ainsi que la prise de certains médicaments.

Les myoclonies sont généralement sans danger. Toutefois, si ce phénomène est récurrent, n’hésitez pas à en parler à votre médecin, les myoclonies pouvant dans de rares cas être le signe d’un problème sous-jacent.