5 astuces pour arrêter de se ronger les ongles

Un défi pas facile à relever. Outre le fait que l'onychophagie, ou l’acte de se ronger les ongles, est peu esthétique, cette mauvaise manie engendre blessures, saignements, et augmente le risque de contracter une infection. C’est pourquoi, particulièrement en cette période de pandémie, il est essentiel de s’en défaire.

Faire une belle manucure

Pour laisser ses ongles et ses cuticules tranquilles, rien de tel qu’une bonne manucure réalisée en institut. En effet, quand on a les ongles correctement limés, vernis, ou recouverts d'une prothèse ongulaire, on cesse généralement de porter ses doigts à sa bouche. Et pour cause. Après avoir passé une heure à se faire chouchouter les mains, et dépensé plusieurs dizaines d’euros pour avoir un tel résultat, on n’a pas envie de tout gâcher d’un coup de dent.

Mettre du vernis amer

Mettre du vernis amer sur ses ongles et les pourtours est une astuce bien connue et qui fonctionne, à condition toutefois de renouveler l'opération régulièrement. Grâce à son goût extrêmement rebutant, ce produit totalement transparent coupe rapidement l'envie de se ronger les ongles et favorise ainsi la repousse. A noter que l’on peut également remplacer ce liquide par des huiles essentielles contenant de la Cinnamonum Cassia.

Mâcher un chewing-gum

Autre astuce : mâcher un chewing-gum, de préférence sans sucres. Cette technique occupe la bouche et peut aider à évacuer l'anxiété, l’une des principales causes de l'onychophagie, trouble obsessionnel compulsif (TOC) qui touche un tiers des Français. Toutefois, mastiquer trop longtemps et trop souvent n’est pas non plus recommandé. Ainsi, pour ne pas remplacer un mal par un autre, il vaut mieux opter pour cette astuce lors d’une «crise».

Prévenir ses proches

Pour mettre toutes les chances de votre côté, n’hésitez pas à en parler à votre famille, vos amis et vos collègues. Car l'onychophagie, comportement souvent provoqué par l’anxiété, l’ennui, le manque de confiance en soi, ou encore la faim, devient une habitude automatique. On a ainsi tendance à se ronger les ongles de façon complètement inconsciente. D’où l’intérêt de mettre en courant ses proches. Ils seront plus attentifs et pourront vous rappeler à l’ordre si besoin.

Identifier la cause

Enfin, si toutes ces astuces permettent de limiter les dégâts, pour se libérer de cette mauvaise habitude et adopter un nouveau comportement, il faut identifier les causes exactes et les situations à risque. Pour ce faire, analysez les moments où vous vous attaquez le plus souvent à vos ongles. Est-ce quand vos mains sont inoccupées ? Quand vous êtes fatigué ? Les crises sont-elles plus fréquentes dans la journée au travail ou bien le soir devant la télévision ?

Pour les personnes souffrant d'onychophagie sévère, l’aide d’un spécialiste (psychologue, sophrologue…) peut également être très précieuse.