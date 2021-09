Comment soulager un mal de dos ?

Pour soulager un mal de dos, la prise de médicaments est parfois nécessaire. Mais dans certains cas, les alternatives naturelles peuvent suffire. Voici 6 astuces pour lutter contre les dorsalgies, l’ensemble des douleurs affectant la région dorsale.

L’écorce de saule blanc

Vous pouvez par exemple essayer l’écorce de saule blanc, une plante ayant des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Elle est particulièrement indiquée pour soulager les douleurs rhumatismales, lombaires, et celles causées par l’arthrose du dos. L’écorce de saule blanc existe sous forme de gélules, en teinture mère, et en infusion.

La valériane

De son côté, la valériane, ou valeriana officinalis, est connue entre autres pour son effet myorelaxant. Autrement dit, elle aide à diminuer les douleurs liées aux tensions musculaires dorsales. Pour une action plus complète, les spécialistes conseillent de l’associer à de la scrofulaire, une plante elle aussi anti-inflammatoire et antalgique.

L’huile essentielle de gaulthérie

Pour en finir avec les tiraillements et autres raideurs, vous pouvez d’autre part opter pour l’huile essentielle de gaulthérie. Pour profiter comme il se doit de ses bienfaits, diluez deux gouttes dans une cuillère à soupe d’huile végétale, puis appliquez le mélange sur la zone concernée en massant délicatement.

Un cataplasme aux feuilles de verveine

Autre remède : réaliser un cataplasme aux feuilles de verveine. Cette plante utilisée depuis l’Antiquité est efficace contre les douleurs de nerf sciatique et les rhumatismes. Faites infuser environ deux poignées de feuilles dans une casserole d’eau, laissez refroidir le mélange, puis appliquez-le en cataplasme sur le point douloureux environ 15 minutes.

un CATAPLASME au gingembre

En cas de mal de dos, le gingembre est un également un véritable allié. Mélangez deux cuillères à café de poudre de gingembre dans de l’eau bouillante (environ 200 ml), puis laissez tiédir la préparation. Après quoi imbibez un morceau tissu et appliquez-le à l’endroit désiré durant une trentaine de minutes.

le sel d'Epsom

Enfin, rien de tel que le sel d’Epsom. Aussi appelé sulfate de magnésium, cet ingrédient magique est connu depuis des siècles pour relaxer les muscles et les articulations fatiguées et douloureuses. Versez trois poignées de sel d’Epsom dans la baignoire et prélassez-vous dans l’eau entre 20 et 30 minutes​.