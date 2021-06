Vidéo : Lionel Messi signe un imposant tatouage dans le dos d’un supporter brésilien

Lionel Messi a tenu parole. Actuellement au Brésil avec l’équipe d’Argentine, pour la Copa America, le septuple Ballon d’or a posé sa signature à côté d’un magnifique tatouage réalisé dans le dos d’un fan brésilien.

Le capitaine de l’Albiceleste avait été conquis par le dessin à son effigie, qui avait été diffusée par la chaîne Tyc Sports avant la rencontre contre l’Uruguay (victoire 1-0). «Le tatouage déchire, j’ai adoré. J’aimerais le voir et le signer», avait-il écrit sur les réseaux sociaux. Et il a respecté sa promesse quelques jours plus tard.

Au moment de quitter l’hôtel de l’Argentine, dimanche, pour se rendre à une séance d’entraînement, Lionel Messi est allé à la rencontre du supporter brésilien avant de monter le bus. Il s’est alors saisi d’un feutre avant de signer l’œuvre qui représente sa célébration effectuée dans le Clasico face au Real Madrid en 2017 lorsqu’il avait retiré son maillot pour le présenter au public de Santiago Bernabeu.

Igor, pompier dans la vie, n’a pas caché sa joie après avoir vu son idole lui offrir cet autographe particulier sur son tatouage, qui lui a coûté 1 600 euros. «Je pensais que Messi n’allait pas s’arrêter. Je l’ai vu, il m’a regardé et est venu me voir. Je suis heureux pour toujours, il n’y a plus de mots pour décrire cela», a-t-il confié ravi à Tyc Sports.

Dans la foulée, le jeune homme s’est empressé de se rendre chez son tatoueur pour transformer la signature en tatouage. Histoire d’avoir encore un plus Lionel Messi dans la peau.