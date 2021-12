Tendances cheveux : voici les 5 coupes qui vont cartonner en 2022

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles tendances capillaires. Voici une sélection de coupes de cheveux qui vont faire fureur en 2022.

La coupe mulet

Courte devant, très dégradée et longue sur la nuque, la coupe mulet, qui a connu grand succès dans les années 1970, fait son grand retour. Si vous n’avez jamais osé arborer un tel look capillaire jusqu’à présent, c’est le moment de franchir le pas.

Le carré droit

Dans la catégorie des coupes courtes, c’est le carré droit et strict qui va faire tourner des têtes. Cette coupe est idéale pour les cheveux fins, qui manquent de volume. Et que les adeptes du carré plongeant se rassurent, il reste à la mode en 2022.

La coupe de lutin

Mais on peut faire encore plus court en adoptant fièrement la Pixie cut, aussi appelée coupe dite de lutin, popularisée par la mannequin britannique Pixie Geldof. Rock et féminine, elle peut se décliner en de nombreuses variantes, et convient à tous les visages.

La frange rideau

Côté franges, c’est sur la version «rideau», une frange rabattue sur les deux côtés du visage, qu’il faut miser. La frange courte, placée au milieu du front, sera aussi en vogue, ainsi que la frange effilée, qui donne un look à la fois élégant et décontracté.

La coupe mi-longue dégradée

Autre style qui sera l’«hair» du temps : la coupe mi-longue dégradée. Ses atouts ? Elle facilite le coiffage des cheveux épais et permet aussi à celles qui ont les cheveux fins de créer du volume. Que vous ayez les cheveux naturellement raides ou bouclés, elle fera tout son effet.