Coiffures pour cheveux mi-long : voici 3 idées de coupes tendance à adopter

Ni trop courts, ni trop longs, les cheveux mi-longs s’imposent comme le compromis idéal pour twister sa coiffure sans tout bouleverser. Dégradés subtils, longueurs maîtrisées, carré revisité… Voici trois coupes tendance parfaites pour celles qui souhaitent changer de tête en douceur.

La coupe butterfly

Idéale pour les cheveux longs et fins en quête de volume, la coupe butterfly s’impose comme l’une des coupes les plus flatteuses du moment. Son nom ? Elle le doit à son jeu de dégradés qui évoque les ailes d’un papillon. Pour réaliser cette coupe, le coiffeur va travailler différentes longueurs, du bas du visage jusqu’aux épaules, afin d’apporter un effet aérien à la chevelure. Ce look est parfait pour celles qui veulent du changement sans pour autant trop toucher à leurs longueurs.

La coupe shag

Longtemps portée dans les années 1970, la coupe de cheveux shag continue de séduire et de faire tourner les têtes avec son charme faussement négligé. Adoptée par Sophie Marceau, à l’affiche de «LOL 2.0», cette coiffure dégradée donne un effet coiffé/décoiffé rock'n'roll. Portée avec des ondulations floues, elle convient particulièrement aux cheveux épais. Elle a l’avantage d’alléger la masse sans perdre en densité.

Le collarbone bob

Le collarbone bob - ou carré long - est le compromis idéal. Cette coupe élégante, qui frôle les clavicules, structure le visage tout en restant suffisamment longue pour être attachée. Lisse ou légèrement wavy, elle s’adapte à toutes les textures. Julia Roberts, Emma Stone, Sydney Sweeney, Selena Gomez ou encore Kaia Gerber ont déjà adopté cette coiffure qui offre beaucoup de possibilités : boucles floues, queue-de-cheval, chignon bas, tresses…