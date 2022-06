Jambes lourdes : voici 5 astuces naturelles qui marchent

Quand il fait très chaud, les vaisseaux se dilatent et le retour veineux fonctionne mal. Résultat, le sang stagne ce qui provoque cette désagréable sensation de jambes lourdes et fatiguées. Heureusement, il existe plusieurs astuces naturelles pour lutter contre ce phénomène.

La vigne rouge

La vigne rouge est une plante de choix pour soulager les troubles veineux. Et pour cause, elle contient de la vitamine P, des polyphénols et des flavonoïdes, des substances qui contribuent à renforcer la paroi veineuse en agissant sur leur perméabilité et stimulent la circulation sanguine. Vous pouvez en consommer sous forme de gélules ou en infusion.

LE FROID

Pour réduire les gonflements, vous pouvez tout simplement passer un jet d'eau froide sur vos jambes. En effet, le froid a un effet vasoconstricteur. Autrement dit, le froid contracte les vaisseaux et relance la circulation sanguine. Il est recommandé de commencer au niveau des chevilles puis de remonter vers les cuisses pour stimuler le flux veineux vers le cœur.

L’huile essentielle de cyprès

En cas de jambes lourdes, de varices, mais aussi d'hémorroïdes, rien de tel que l’huile essentielle de cyprès, qui a des vertus lymphotoniques et décongestionnantes. Diluez une dizaine de gouttes dans 50 ml d’huile végétale, et massez vos jambes en effectuant des mouvements circulaires. A noter que cette huile essentielle est contre-indiquée chez la femme enceinte et allaitante.

Une cure de cassis

Côté fruits, tournez-vous vers le cassis. Ces baies noires contiennent des anthocyanosides, dont les propriétés sont proches de celles de la vitamine P. Elles diminuent la perméabilité des petits vaisseaux et fluidifient le sang. Les myrtilles, les fraises et les groseilles constituent également de bons alliés contre la sensation de jambes lourdes.

Gel aloe vera et menthe poivrée

Enfin, rien de tel que l’huile essentielle de menthe poivrée et le gel d'Aloe vera pour soulager ce phénomène, qui peut s’accompagner de crampes ou d’un besoin de se gratter. Dans le creux de votre main, mélangez une noix de gel et 1 à 2 gouttes de menthe poivrée. Cette dernière va provoquer une vasoconstriction sous-cutanée et une sensation de fraîcheur quasi instantanée.

Attention, chez les femmes enceintes, cette huile essentielle est également à proscrire pendant toute la durée de la grossesse ainsi que pendant l'allaitement.