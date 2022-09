Brad Pitt : l'acteur lance sa marque de cosmétiques

On connaissait son amour pour le vin et récemment pour la sculpture. Mais Brad Pitt a une autre passion plus étonnante. L’acteur vient de dévoiler sa première ligne de soins cosmétiques pour le visage.

La star américaine, actuellement à l’affiche de «Bullet Train» et bientôt dans «Babylon» de Damien Chazelle, investit l’univers de la beauté et du bien-être avec une gamme de produits pour la peau, baptisée «Le Domaine». Une collaboration avec la famille Perrin qui a vu le jour au château de Miraval, sa propriété provençale qu’il a achetée avec son ex Angelina Jolie, et qui fait aujourd’hui l’objet d’une bataille juridique.

Le Domaine is Brad Pitt's new skincare brand, a science-meets-nature line of genderless skin care essentials #bradpitt pic.twitter.com/B4ZvT62FIM — bored (@siimply_chloe) September 21, 2022

Ces crèmes et sérums ont été élaborés grâce à l’aide de scientifiques, et à partir de la vigne et du raisin dont on connaît les vertus antioxydantes. Les contenants en verre recyclable sont surmontés de bouchons issus des chutes de fûts. «L'objectif est d'imiter les cycles organiques de la nature, sa beauté primitive. Il n'y a pas de gaspillage dans la nature. Tout ce qui est laissé de côté ou jeté devient de la nourriture pour autre chose. Ce système circulaire exemplaire est l'inspiration pour Le Domaine», explique Brad Pitt sur le site de la marque.

Mais «bien vieillir» comme l’acteur de 58 ans a un prix. En effet, l’émulsion nettoyante, la crème fluide, la crème et le sérum, aux actifs brevetés exclusifs GSM10 et ProGR3, oscillent entre 70 et 350 euros. Ces produits premium sont non-genrés et vegan.