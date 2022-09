Brad Pitt : pour la première fois, l'acteur expose ses sculptures

Avec beaucoup moins de bruit que pour la sortie d’un de ses blockbusters, Brad Pitt a inauguré ce week-end la première exposition de ses sculptures, en Finlande.

Brad Pitt a choisi de dévoiler pour la première fois ses œuvres au public, dans un musée de Finlande. «C'était excitant et merveilleux», a dit à l'AFP Sarianne Soikkonen, la commissaire du Musée d'art Sara Hildén de Tampere, la troisième ville du pays nordique.

Big news! @SaraHildenArt in #Tampere #Finland presents Thomas Houseago’s 1st exhibition in the Nordic countries. In the exhibition you can see his sculptures & paintings alongside a ceramic series by Nick Cave and sculptures by Brad Pitt . Photo: Jussi Koivunen #VisitTampere pic.twitter.com/OFixSLj9tp — Visit Tampere (@VisitTampere) September 17, 2022

L'acteur de 58 ans, «en grande partie autodidacte», a exposé neuf oeuvres, dans une exposition commune avec l'artiste britannique de renom Thomas Houseago, mais également un autre débutant célèbre, la star australienne du rock Nick Cave. Les deux sculpteurs débutants auraient créé ces œuvres en dialogue avec Houseago qui serait à l’initiative du projet baptisé «We».

Parmi les neuf oeuvres de Brad Pitt présentées, figurent notamment un grand panneau en plâtre moulé représentant une fusillade (intitulé «Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time»), ou encore une série de sculptures en silicone en forme de maison dont une baptisée «Self-Inflicted Gunshot Wound to the House», chacune frappées par des balles de calibre différents, logées dans le plastique.

Brad Pitt is making sculptures and they are not what I expected pic.twitter.com/sETHtv7Mwu — Eleanor C (@eleanorcos) September 19, 2022

La collection compte également sa toute première sculpture, datant de 2017, «House A Go Go» : une maison miniature faite d'écorce d'arbre grossièrement maintenues avec du ruban adhésif, ou encore une sorte de cercueil en bronze avec des pieds, des bras et des visages qui en dépassent de tous les côtés.

Brad Pitt cet artiste méconnu : l'acteur expose pour la première fois neuf de ses sculptures au Sara Hildén Art Museum de Tampere en Finlande. pic.twitter.com/A4NGofLSE6 — popcorns (@popcornsapp) September 20, 2022

La star de «Bullet Train» aurait commencé à faire de la sculpture, après son divorce mouvementé avec l'actrice Angelina Jolie.

Une tendance qui se confirme ?

Dans une déclaration envoyée par e-mail à The Art Newspaper, Brad Pitt a déclaré à propos de son virage artistique : «Pour moi, il s'agit d'une réflexion sur soi... C'est né de ce que j'appelle un ‘inventaire radical de soi’. Il s’agit de devenir vraiment brutalement honnête avec moi et en tenant compte de ceux que j'ai pu blesser et des moments où je me suis juste trompé.»

A la grande surprise d'une Finlande peu habituée aux visites de stars hollywoodiennes, l'acteur a fait une apparition samedi à l'exposition, en compagnie du chanteur Nick Cave, qui exposait lui aussi (des figurines en céramique émaillée retraçant la vie de Satan, explique un communiqué).



«Pour Nick et moi, c'est un nouveau monde et une première représentation. Ça fait juste du bien», a déclaré Brad Pitt samedi à la télévision finlandaise Yle, qui ignorait qu'il serait présent. «En ce qui me concerne, il s'agit d'introspection. Il s'agit de savoir où je me suis trompé dans mes relations, où j'ai fait un faux pas», a une nouvelle fois expliqué la star.

A noter que Brad Pitt n’est pas le seul acteur à avoir la fibre artistique, et peut-être souhaite-t-il aussi expier ses erreurs à travers ses créations ? Il y a peu, ce sont les toiles de Johnny Depp qui avaient été exposées à Londres, où elles s’étaient vendues pour un montant équivalent à 3,5 millions d’euros.