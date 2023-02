Saint-Valentin 2023 : ces 5 idées de cadeaux beauté pour femme

A quelques jours de la Saint-Valentin, la course aux cadeaux est lancée. Voici 5 produits et accessoires de beauté à offrir à son amoureuse.

Le lisseur séchant 2-EN-1 de GHD

© GHD

Incroyable mais vrai, le Duet Style remplace le sèche-cheveux et le traditionnel lisseur. En effet, il s’agit du premier outil beauté qui sèche et lisse les cheveux en même temps, sans les abîmer. Grâce à la technologie révolutionnaire Air fusion, le résultat est époustouflant et visible pendant 48h. Existe en noir ou en blanc.

Lisseur séchant Duet Style, GHD, 399 €.

Le shampoing solide et bio de La crème libre

© La crème libre

Marque écoresponsable, la marque La crème libre dévoile une gamme de produits solides ou rechargeables, dont un shampoing au parfum d’amande. Riche en huiles biologiques, sa mousse est onctueuse, et les cheveux sont nourris sans être alourdis.

Le shamp qui mousse, La crème libre, 12,90 €. Le porte-savon, 10 €.

Le Parfum à la rose boisée de chloé

© Chloé

La maison Chloé est synonyme de délicatesse et de féminité. Sa nouvelle eau de parfum créée par Alexis Dadier va faire fondre votre âme sœur avec ses notes de rose boisée. Une fragrance élégante - aussi par son flacon – et enivrante.

Eau de parfum Rose Naturel Intense, Chloé, 106 € les 50 ml.

les crayons à levres signés yolaine

© Yolaine

A la Saint-Valentin, la séduction est de rigueur. Pour une bouche pulpeuse et sublimée, Yolaine présente «Les rouges», un trio de crayons à lèvres déclinés dans des coloris complémentaires : coquelicot, grenadine et vermillon. Un accessoire beauté à la texture crémeuse que l’on glisse facilement dans un sac à main.

Trio de crayons à lèvres «Les rouges», Yolaine, 35 €.

Les duos HOLITE pour la peau et les cheveux

© Holite

Holite, c’est la promesse d’une routine beauté complète et naturelle qui allie un complément alimentaire liquide et un soin ciblé en fonction de ses attentes et de ses besoins. Trois cures d’un mois sont proposées : le duo In & Out anti-âge pour lisser les ridules et atténuer les signes du vieillissement, la formule peau nette pour éliminer les toxines et limiter les imperfections et la solution capillaire pour diminuer la chute des cheveux et apporter de la brillance.

Duo In & Out, Holite, à partir de 110 € la cure d’un mois.