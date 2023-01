Beauté : ces 5 tendances maquillage que l’on verra partout en 2023

La Fashion Week qui vient de se tenir à Paris, dessine souvent les modes de demain. Voici les 5 tendances maquillage qu'il faudra adopter cette année pour rivaliser avec les stars des podiums.

le teint glowy et naturel

Le «nude», les beautystas n’ont que ce mot est à la bouche depuis quelques mois. Et cette tendance sera toujours d’actualité pour les prochaines saisons. On range donc les fonds de teint trop orangés au placard, et on mise sur l’highlighter et le blush pour redessiner les contours du nez et réhausser les pommettes. Vive les taches de rousseur, le teint épuré et frais, et un visage humidifié pour un «effet mouillé».

Les paupières «washed denim»

Le bleu sera sur tous les yeux. Et si le jean est toujours à la mode et reste une pièce incontournable de la garde-robe, il l’est aussi côté maquillage. Le fard à paupières «washed denim», d’un bleu légèrement délavé, fait son grand retour, plus de vingt ans après avoir été porté par Britney Spears.

Les lèvres glossy et colorées

En 2023, on va jouer la carte de l’audace et mettre en valeur une bouche pulpeuse. Pour ce faire, on opte pour le profond «Viva Magenta», la couleur Pantone désignée pour cette année, et des textures glossy au rouge épicé pour se rapprocher au plus près de l’effet latex de la dernière campagne de Moschino.

Les cils version XXL

Cette année, on ne lésine pas sur le mascara pour augmenter le volume de ses cils. Si vous n’avez pas la chance de les avoir naturellement longs et épais, vous pouvez toujours vous tourner vers les faux-cils ou les extensions. Il est recommandé de demander l’avis d’un professionnel en institut. N’hésitez pas non plus à accentuer l’effet charbonneux grâce à un crayon noir ou marron. Une tendance depuis la sortie de la série à succès «Mercredi».

Les bijoux de peau

Strass et paillettes… les bijoux de peau ont connu un regain d’intérêt grâce à la série «Euphoria». Une mode qui ne faiblit pas et qui devrait encore perdurer dans les prochains mois.

Pas de doute, vous ne passerez pas inaperçue, notamment avec le crystal eye.