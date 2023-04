Minceur : 5 produits efficaces à moins de 40 euros pour préparer sa silhouette avant l’été

Avant l'arrivée de l'été, beaucoup souhaitent affiner et tonifier leur silhouette. En complément d'une alimentation équilibrée et d'une pratique du sport régulière, voici cinq produits à moins de 40 euros à tester pour réussir ce challenge minceur.

Le lait raffermissant pour le corps Holidermie

© Holidermie

Grâce à sa formule alliant caféine et silicium, et enrichi en huile végétale de tournesol, ce lait pour le corps Holidermie peut s’appliquer au quotidien pour bénéficier des propriétés hydratantes, raffermissantes et régénérantes. Ce soin complet qui convient à tous les types de peau, prévient le relâchement cutané et promet souplesse et élasticité.

Lait corps sculptant, Holidermie, 39 € les 140 ml.

Le gua sha Oh My Cream ! contre la cellulite

© Oh My Cream !

C’est une méthode ancestrale utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Développé par Oh My Cream !, ce gua sha en quartz blanc et à la face dentelée stimule la circulation sanguine et lymphatique afin de réduire la cellulite et diminuer la rétention d’eau. Il est préconisé d’appliquer une huile nourrissante sur les zones ciblées, avant d’effectuer des mouvements de lissage ou de grattage avec cet accessoire.

Gua Sha corps, Oh My Cream !, 37 €.

Le gel exfoliant Mary Cohr

© Mary Cohr

Ce gommage «peau d’orange» signé Mary Cohr redessine efficacement la silhouette. Sur une peau humide, appliquer ce gel exfoliant sur les parties du corps à traiter, comme les cuisses ou les hanches, en massant de manière tonique. Laisser agir quelques minutes avant de rincer.

Gommage «peau d’orange», Mary Cohr, 38 € les 200 ml.

La brosse à sec Deep Nature

© Deep Nature

Elle se compose de poils en nylon et d’une structure en bois de hêtre. Cette brosse à sec distribuée par Deep Nature, agit notamment sur la cellulite et les vergetures disgracieuses. Avant de prendre une douche, effectuer des frictions, toujours du bas vers le haut du corps, une fois par jour ou par semaine. Cette brosse est déconseillée aux femmes enceintes.

Brosse à sec, Deep Nature, 18 €.

Les compléments alimentaires Giphar

© Giphar

A raison de deux gélules par jour, à prendre au début de repas, ce complexe minceur du laboratoire Giphar favorise la perte de poids grâce à l’extrait de caroube, aide à brûler les graisses, et contribue au contrôle de la perte de poids par le biais des graines de kolatier. Enfin, le chrome présent dans la composition participe au maintien d’une glycémie normale.

Complexe minceur, Giphar, 14,90 €.