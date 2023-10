«Faux nombrils» : quelle est cette tendance beauté qui devient virale sur TikTok ?

De nombreuses vidéos montrant des jeunes femmes se coller un faux nombril sur le ventre ont fleuri sur TikTok. Devenue virale, cette «astuce» est censée affiner la silhouette.

TikTok regorge d'astuces beauté. Et certaines sont pour le moins inattendues, et même inquiétantes, comme cette nouvelle tendance, tout droit venue de Chine, qui consiste à porter…un faux nombril.

Sur l’application, de nombreux internautes ont en effet vanté les mérites de ces stickers en forme de faux nombrils. L’objectif de cet artifice ? Créer une illusion d’optique pour affiner sa silhouette.

Les jeunes femmes appliquent le tatouage un peu plus haut que leur véritable nombril, puis enfilent un crop top et un pantalon ou une jupe taille haute afin de dissimuler leur ombilic, et de rendre visible uniquement le faux.

De cette manière, le ventre est censé paraître plus plat, la taille plus fine, et les jambes plus longues. «Chaque beauté a deux nombrils. Voici le secret pour allonger les jambes», lance une utilisatrice, conseillant à ses abonnés de mettre du maquillage autour du tatouage pour le rendre plus naturel.

Si ce stratagème est certes moins coûteux et moins dangereux que la chirurgie esthétique, il reste malsain, et renforce un peu plus les diktats de la minceur. Cette tendance n’est pas sans rappeler le dernier défi à la mode sur TikTok : faire deux fois le tour de sa taille avec ses écouteurs filaires pour prouver sa minceur.