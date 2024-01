Minceur : ces régimes pour perdre du poids après les fêtes

Après les repas copieux des fêtes de fin d'année, vient l'envie de perdre quelques kilos en ce mois de janvier 2024. Voici quelques idées de régimes à tester pour affiner sa silhouette.

Foie gras, champagne, chocolats, bûches glacées... Et si tout cela n'était qu'un lointain souvenir ? S'il n'existe pas de solution miracle - ni de corps parfait -, des régimes alimentaires peuvent aider à perdre du poids, sans s'affamer. Des recettes équilibrées qui doivent, si possible, s'accompagner d'une activité physique régulière. Pour éviter une perte trop brutale et l'effet yoyo, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé (nutritionniste, diététicien...).

Le régime méditerranéen

Aussi appelé régime crétois, le régime méditerranéen est avant tout un mode d’alimentation qui permettrait de limiter le risque de maladies cardiovasculaires. Il prône une consommation quotidienne et en grande quantité de fruits et de légumes de saison, de féculents, de légumes secs (pois chiches, lentilles…), ainsi que de fruits secs (noix, amandes…). On privilégie également les poissons gras tels que le saumon, les sardines ou le maquereau, et l’huile d’olive. En ce qui concerne les œufs, les produits laitiers, et la volaille, on les consomme avec modération. Quant à la viande rouge, elle est limitée, tout comme le vin. Les boissons sucrées, le pain blanc, les huiles raffinées (colza, soja…), les plats préparés sont totalement proscrits.

Le régime Okinawa

Il tient son nom de l’archipel japonais où l’espérance de vie est plus élevée que dans le reste du monde. Il semblerait que le secret de cette longévité réside dans l’alimentation de ces centenaires. Faible en matières grasses et peu calorique, ce régime préconise de consommer si possible 7 fruits et légumes par jour, du poisson au moins trois fois par semaine et de privilégier les épices, les algues et les herbes à la place du sel. On limite au maximum la présence de viande, de produits laitiers et d’œufs dans son assiette. Et on bannit l’alcool et le sucre. Il est également recommandé de manger lentement et en petites quantités, mais surtout d’arrêter avant de se sentir totalement rassasié.

Le régime soupe

Hypocalorique (800 à 1.200 calories par jour), le régime soupe, qui est né dans les années 1980 dans un hôpital américain pour les patients souffrant d’obésité, permet de perdre du poids rapidement, mais il peut occasionner une fatigue importante et des maux de tête puisque le corps va aller puiser dans ses réserves. Pendant 7 jours, on consomme exclusivement des soupes de légumes non mixés, ni moulinés, que l’on accompagne de protéines maigres comme le poulet ou le fromage blanc, et d’une portion limitée de fruits. Après cette semaine de quasi-diète, on enchaîne avec une phase de rééquilibrage avec l’introduction progressive d’aliments pour éviter une reprise de poids rapide.

Le régime DASH

DASH ou Dietary Approaches to Stop Hypertension (Approche nutritionnelle pour stopper l'hypertension, en français). Il s’agit donc là d’un régime qui a été créé dans les années 1990 pour des patients qui souffraient d’hypertension artérielle. Il favorise les recettes équilibrées à base de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes, de matières grasses végétales, de viandes maigres, de poissons et de produits laitiers pauvres en matières grasses. Comme pour le régime méditerranéen ou Okinawa, on réduit considérablement l’apport en sel, les sodas et les boissons sucrés, ainsi que les produits industriels transformés.

Le forking

Le nom de cette méthode créée notamment par Ivan Gavriloff et Sophie Troff, vient du mot «fork» qui signifie «fourchette» en anglais. Il consiste à ingérer au dîner uniquement des aliments que l’on peut piquer avec une fourchette. Ainsi, les pizzas, les quiches, les chips ou encore le morceau de camembert que l’on mange avec les doigts sont à bannir. Tout comme les yaourts et les glaces qui se dégustent avec une petite cuillère, ou le beurre, la pâte à tartiner ou la terrine de campagne qui se dégustent grâce à l’utilisation d’un couteau. Cela permet d’éviter toute forme de grignotage et de ressentir un sentiment de satiété plus rapidement en raison d’une mastication plus longue.

Le régime flexitarien

Selon la définition même du flexitarisme, ce régime - qui permet de détoxifier l’organisme et de s’alléger de quelques kilos superflus - limite la consommation de protéines animales, sans pour autant les exclure totalement de son alimentation. En cela, les flexitariens ne sont pas des végétariens ou des végétaliens. Le régime flexitarien, qui a par ailleurs un impact positif sur l’environnement, recommande de manger des fruits, des légumes, des légumineuses et céréales, des fruits secs et oléagineux, ainsi que des graines comme le quinoa.