Barbie : Margot Robbie va toucher une somme mirobolante grâce au succès du film

C’est le jackpot ! Margot Robbie s’apprête à être richement rémunérée pour son rôle dans le film «Barbie», dont elle est également une des productrices exécutives. Selon trois sources citées par le site américain Variety, la comédienne australienne devrait toucher un montant proche des 50 millions de dollars – soit près de 46 millions d’euros – en salaire et bonus relatif aux recettes engendrées par le long métrage réalisé par Greta Gerwig, qui continue de pulvériser tous les records au box-office.

Le film est devenu le deuxième plus grand succès de tous les temps de Warner Bros. derrière «Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2». C’est également le long métrage le plus rentable de l’histoire avec une femme à la réalisation, détrônant «La Reine des Neiges 2», co-réalisé en 2019 par Jennifer Lee.

En plus de tenir le premier rôle, Margot Robbie a participé à la production du film via sa société LuckyChap Entertainment, qu’elle a fondé en 2014 avec Tom Ackerley, qui est aujourd’hui son mari, ainsi que ses amis, Josey McNamara et Sophia Kerr. L’objectif de Margot Robbie en fondant cette entreprise était de porter des histoires parlant de femmes à l’écran, et de donner des opportunités à des artistes féminines. Elle a notamment produit le film oscarisé «Promising Young Woman», le film de superhéros «Birds of Prey», ainsi que la série «Maid».