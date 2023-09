Les cheveux poussent en moyenne de 1 à 1,5 cm par mois, et jusqu’à 3 cm pour les plus chanceux d’entre nous. Mais cette réalité est parfois difficile à admettre pour les impatients. Voici 5 astuces naturelles pour donner un coup de pouce à la croissance de vos cheveux.

Le masque à la poudre de shikakaï

Venues d’Inde, les poudres ayurvédiques sont de véritables trésors pour la pousse des cheveux. Et parmi elles, il y a le shikakaï, réputé pour favoriser la pousse. On obtient cette poudre en broyant les fruits séchés de l’arbre, le shikakaï, qui pousse dans le sud de l’Inde. Cette poudre a la particularité d'être riche en saponine végétale, une molécule tensioactive qui permet d’éliminer le sébum accumulé sur les cheveux, tout en stimulant le cuir chevelu et en apportant brillance et douceur.

La méthode : on mélange la poudre de shikakaï avec de l'eau chaude jusqu'à obtenir une pâte ni trop liquide, ni trop épaisse. La poudre pouvant assécher le cheveu, il est conseillé d'ajouter des agents hydratants à sa pâte, comme du miel, du sirop d'agave et/ou de l'aloe vera (jus ou gel). On applique le tout des racines aux pointes, et on laisse poser 1h ou 2 sous une charlotte ou du film plastique afin de bien garder la mixture au chaud, avant de rincer soigneusement.

La méthode de «l’inversion»

La méthode de «l'inversion» consiste simplement à s’allonger en travers de son lit, à l’horizontale, approcher sa tête du bord (en regardant vers le plafond ou vers le sol, peu importe) et la basculer totalement dans le vide pour ainsi provoquer un afflux sanguin vers le cuir chevelu. On peut rester ainsi sans bouger, ou mieux, masser en même temps son crâne pour activer davantage la micro-circulation à ce niveau. Il est vivement conseillé de rester dans cette position durant 4 à 5 minutes, pas plus.

On peut également l'effectuer en position debout, tête en bas. Si l’on craint d’avoir des maux de tête, on peut aussi opter pour un simple massage du cuir chevelu. Il est recommandé de faire cette méthode durant 7 jours consécutifs, pas plus d'une fois par mois. Attention cependant, si vous souffrez de problèmes de santé tels qu'un trouble de la tension artérielle, un décollement de la rétine, une otite, des maux de dos, un problème cardiaque, que vous êtes sujet aux malaises, enceinte, ou que vous avez toutes autres conditions de santé problématique, n'utilisez pas cette méthode.

LE TRIO D’HUILES DE MOUTARDE, RICIN ET COCO

Utilisées seules, ces huiles sont déjà très efficaces pour faire pousser les cheveux. Mais utilisées ensemble, elles forment un puissant cocktail pour vraiment stimuler le bulbe capillaire. L'huile de moutarde a des propriétés vasodilatatrice, elle chauffe et picote le crâne à l'application. Raison pour laquelle on conseille de la mélanger à une autre huile pour atténuer cet effet. Vous pouvez néanmoins l'appliquer seule, mais en ne dépassant pas 30 minutes maximum.

L'huile de ricin n'a quant à elle plus rien à prouver en matière d'efficacité pour faire pousser nos cheveux plus vite. Très nourrissante, cette huile fortifie le cheveu, le gaine et aide à stimuler sa pousse. De son côté, l'huile de coco est riche en vitamine E, en vitamine K et en fer, nourrit la chevelure et la rend plus brillante tout en activant la pousse. C'est la seule huile à vraiment pénétrer la fibre capillaire.

La méthode : avant de faire votre shampoing, appliquez le mélange de ces trois huiles dans un petit bol (une petite cuillère à soupe de chaque suffit pour toute la chevelure) sur votre cuir chevelu en effectuant, avec la pulpe de vos doigts, de petits mouvements circulaires pour bien faire pénétrer l'huile. Pour encore plus d'efficacité, effectuez-le tête en bas. Etirez l'application jusqu'aux longueurs et pointes. Laissez poser 1 à 3 heures, puis lavez vos cheveux. Vous pouvez faire ce traitement sous forme de «cure» à raison d'une application ou deux par semaine durant un à trois mois.

La lotion romarin / thé vert

Le romarin est réputé pour son action anti-chute. C'est un stimulant qui renforce et fortifie le bulbe capillaire, en fournissant des substances nutritives qui le stimulent pour favoriser la repousse de cheveux sains. Il est également riche en vitamines et minéraux. En raison de ses puissantes propriétés antimicrobiennes, cette plante odorante est très efficace pour lutter contre les infections du cuir chevelu.

Le thé vert stimulerait quant à lui la croissance des cheveux car il empêcherait la formation de DHT (dihydrotestostérone), l’hormone qui ralentit la pousse capillaire. C'est aussi l'une des plantes les plus riches en nutriments : polyphénols, minéraux, acides aminés, polysaccharides, catéchines... Autant de substances naturelles qui participent à la pousse et au renforcement des cheveux.

Pour les utiliser ensemble, il suffit de faire infuser du thé vert et du romarin en vrac puis de transvaser le tout dans un flacon spray, que l'on vaporisera sur ses racines une fois par jour. Vous pouvez utiliser ce mélange sous forme de cure d'un mois. Pour les plus pressés, il est possible d’acheter directement des hydrolats de romarin et de thé vert dans le commerce et les vaporiser chaque jour sur ses racines. A noter que le romarin est déconseillé aux chevelures claires car il peut foncer leur couleur.

Le jus de gingembre

Excellent pour la santé, le jus de gingembre l'est également pour stimuler la pousse des cheveux. Le gingembre est une épice dont le rhizome possède une action légèrement irritante et échauffante, qui va augmenter l’afflux sanguin. En appliquant du jus de gingembre sur son cuir chevelu, on va renforcer le cheveu, prévenir sa chute, et stimuler sa repousse.

Vous pouvez utiliser un mixeur ou un extracteur de jus. Sinon, les magasins bio proposent très souvent du jus de gingembre tout prêt, que l’on peut appliquer directement sur son cuir chevelu. Quant à l’application, elle peut se faire aux doigts sur le cuir chevelu, à l'aide d'un pinceau de coloration ou encore avec une petite pipette ou seringue, raie par raie.

Laissez poser environ une heure, puis faites votre shampoing. Vous allez ressentir une sensation d’échauffement voire des picotements durant la pose, ce qui est tout à fait normal. En revanche, en cas de sensation de brûlure, rincez immédiatement. Appliquez ce mélange 2 fois par semaine, pendant 2 ou 3 semaines maximum.