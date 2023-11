Pourquoi faut-il couper les pointes de ses cheveux régulièrement ?

Couper ses pointes régulièrement est essentiel pour avoir des cheveux en bonne santé et prévenir l’apparition des fourches.

Soucieuses de garder leur longueur, certaines personnes rechignent à couper leurs pointes, ne serait-ce que d'un ou deux centimètres. Pourtant, le fait d’épointer les longueurs régulièrement permet de garder ses cheveux en bonne santé.

Comme l’explique Rémi Billaud, directeur de la formation Franck Provost, «il est important de couper ses pointes car cela permet d’éliminer les pointes fourchues et abîmées, ce qui améliore ainsi l'apparence des cheveux et les rend plus sains».

L'apparition des fourches - cheveux divisés en plusieurs branches - est surtout favorisée par l'utilisation trop fréquente d'appareils chauffants (fer à lisser, à boucler, sèche-cheveux...), et par les frottements (taie d'oreiller en coton, vêtements...).

De plus, «la coupe des pointes favorise la croissance des cheveux en évitant que les pointes abîmées ne remontent vers la racine», ajoute le spécialiste, précisant qu’en taillant ses longueurs «on maintient aussi la forme de sa coiffure».

toutes les 6 à 8 semaines

Mais concrètement, à quelle fréquence faut-il donner un coup de ciseaux ? Rémi Billaud recommande de couper ses pointes toutes les 6 à 8 semaines, en sachant que ce délai «peut varier en fonction de la texture de vos cheveux et de la rapidité de leur croissance».

Pour rappel, les cheveux poussent en moyenne de 0,8 cm par mois pour les cheveux crépus et de 1 à 1,5 cm par mois pour les cheveux lisses, et jusqu'à 3 cm pour les plus chanceux d'entre nous.