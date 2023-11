5 conseils efficaces pour ne plus avoir les cheveux gras

Les cheveux gras sont dus à un dérèglement des glandes sébacées, qui sécrètent du sébum en trop grande quantité. Voici les conseils d’un spécialiste pour venir à bout de ce phénomène désagréable et inesthétique.

Laver ses cheveux régulièrement

Pour retrouver une belle chevelure soyeuse, évitez «d'espacer trop longtemps les lavages car cela peut stimuler la production de sébum», explique Rémi Billaud, directeur de la formation Franck Provost. Toutefois, «il ne faut pas non plus les laver tous les jours». En faisant cela, on dissout le film hydrolipidique naturel du cuir chevelu et on force la peau à régresser. Pour la plupart des gens, «un lavage tous les 2 à 3 jours est suffisant», souligne-t-il.

Choisir un shampooing adapté

Pensez également à choisir un shampoing adapté à cette problématique, comme par exemple le shampooing quotidien de chez Franck Provost, qui préserve l’équilibre naturel du cuir chevelu. Une chose est sûre, «évitez les produits riches en huiles et hydratants», rappelle Rémi Billaud. Pour retrouver plus de légèreté et de souplesse, rien de tel que l’argile verte, en poudre à mélanger avec de l'eau, ou prête à l'emploi en tube. Riche en sels minéraux et en oligo-éléments, elle possède des prospérités reminéralisantes, détoxifiantes et purifiantes.

ne pas toucher ses cheveux constamment

Au cours de la journée, on est souvent tenté de se tortiller les cheveux et de les remettre des dizaines de fois par jour derrière les oreilles. Mais c’est une mauvaise habitude quand on est sujet aux cheveux gras. En se touchant les cheveux trop souvent, on stimule les glandes sébacées. Sans compter que «les mains peuvent transférer de l'huile sur les cheveux, ce qui les rendra plus gras», ajoute le spécialiste de chez Franck Provost.

Limiter les produits coiffants

Certains produits coiffants, tels que la laque, le gel, les cires ou encore les huiles, peuvent aggraver la production de sébum» et asphyxier les cheveux. Ainsi, «utilisez-les avec parcimonie». Cependant, si vous avez les cheveux qui graissent vite, «n’hésitez pas à utiliser un shampooing sec entre les lavages». Ce produit «peut aider à absorber l'excès de sébum et à donner une apparence plus fraîche à vos cheveux».

Éviter l'eau chaude

L’hiver, rien de tel qu’une douche chaude. Mais veillez à ne pas utiliser de l’eau trop chaude. Et pour cause, elle va ouvrir les écailles et fragiliser la fibre capillaire. Le cuir chevelu étant agressé, il va donc produire plus de sébum afin de se rééquilibrer. Idéalement, «privilégiez l'eau tiède» et réalisez un dernier rinçage à l'eau froide pour refermer ces fameuses écailles et rendre la chevelure plus brillante.