Saint-Valentin 2024 : les 10 meilleurs parfums pour elle à offrir

Avec le maquillage et les fleurs, le parfum reste un cadeau incontournable à offrir à son amoureuse pour la Saint-Valentin. Voici une sélection de dix fragrances qui la fera fondre le 14 février prochain.

Bulgari

© Bulgari

Pour vivre l’amour à l’italienne, rien de tel que la fragrance Fiori d’amore issue de la collection Bulgari Allegra, renfermée dans un flacon aussi attrayant qu’un bonbon. Un mélange sensuel et raffiné de rose et de framboise qui fera des ravages.

Fiori d’amore, Bulgari Allegra, à partir de 150 € les 50 ml.

Jo Malone

© Jo Malone London

Renforcée par des notes de jasmin et de vanille, la nouvelle Cologne intense de Jo Malone nous enivre avec ses senteurs d’hibiscus rouge. Elle se porte seule ou peut être superposée avec une autre Cologne ou un lait corporel, selon la maison.

Cologne intense red hibiscus, Jo Malone London, à partir de 132 € les 50 ml.

Martine de Richeville

© Martine de Richeville

Célèbre pour son remodelage corporel dont les bienfaits ne sont plus à démontrer, Martine de Richeville se lance désormais dans la parfumerie avec Madeleine, une fragrance ultra féminine du nom de sa maman, qui nous enveloppe d’essences subtiles et poudrées d’amande, de jasmin et d’iris.

Madeleine, Martine de Richeville, 185 € les 75 ml.

Chloé

© Chloé

Chloé nous invite à un voyage olfactif avec «Nomade Nuit d’Egypte» dominé par des accents de myrrhe, de kyphi et de fleur d’oranger. La petite tresse qui orne le flacon rappelle le bleu égyptien créé il y a plus de 4.500 ans.

«Nomade Nuit d’Egypte», Chloé, à partir de 79 € les 30 ml.

Etat libre d'orange

© Etat libre d'orange

Fondée en 2006, la maison de parfums Etat libre d’orange présente une nouveauté pour, selon elle, «libérer la sensualité». On adore les essences de mandarine et de patchouli qui nous enivrent.

Archives 69, Etat libre d’orange, à partir de 98 € les 50 ml.

L’occitane

© L'occitane

Célèbre notamment pour ses soins corporels, L’occitane a imaginé une édition limitée idéale pour la Saint-Valentin. Une eau de toilette qui associe des notes de roses fraîches et la délicatesse de la pêche de vigne.

Rose pêche de vigne, L’occitane, 49 € les 50 ml.

Kiko Milano

© Kiko Milano

Il se glisse facilement dans la valise ou le sac-à-main pour un week-end ou une soirée romantique. Cette création de Kiko Milano révèle des senteurs florales et fruitées qui vont séduire votre moitié.

Stellar love moonlight spark, Kiko Milano, 19,99 € les 30 ml.

Yves Rocher

© Yves Rocher

Pour le nez Annick Menardo, Comme une évidence commercialisé par Yves Rocher est «un parfum baigné de lumière, comme une sensation infinie d’espace». Un sillage féminin grâce, entre autres, à la rose damascena, la bergamote et le patchouli.

Comme une évidence, Yves Rocher, 66,90 € les 100 ml.

Moschino

© Moschino

Disponible en exclusivité chez Marionnaud, ce coffret exclusif Toy 2 Bubble gum comprend le parfum collector Toy réinventé présenté dans un flacon rose de 30 ml surmonté d’un cabochon en tête d’ourson, ainsi qu’un lait corporel de 50 ml qui laissera la peau douce.

Toy 2 Bubble gum, Moschino, 45 € le coffret.

Cerruti

© Cerruti

La maison Cerruti dévoile sa première eau de parfum pour femme, baptisée 1881 Rêve de roses. Le jus rosé se laisse deviner à travers le joli flacon aux reflets dorés éclintants.

1881 Rêve de roses, Cerruti, 84 € les 50 ml.