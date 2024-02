Qui est Charles Stamper, Mister Rhône-Alpes, sacré Mister France 2024 ?

Bénévole à la SPA et grand sportif, Charles Stamper, représentant de la région Rhône-Alpes, a remporté ce samedi soir le concours de Mister France 2024.

Les Français ont élu leur nouvel ambassadeur. Âgé de 23 ans, Charles Stamper a été sacré Mister France 2024, à l’issue de la grande finale du concours, qui s’est déroulée ce samedi soir, à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine). Le nouveau «roi de beauté» succède ainsi à Lisandre Van Muylders, Mister Corse et Mister France 2023.

Le jeune homme, représentant de la région Rhône-Alpes, faisait face à 30 autres candidats. Composé notamment de la chroniqueuse Danielle Moreau et de l’animateur Jordan de Luxe, le jury était présidé par Xavier de Fontenay, fils de Geneviève de Fontenay, l'ancienne présidente du comité Miss France, décédée en août 2023.

amoureux des animaux

Originaire d’Annecy, Charles Stamper est commercial pour un constructeur automobile. Et quand il ne travaille pas, le lauréat d'1,79 m pratique plusieurs activités sportives, dont le fitness et la gymnastique. L'heureux élu a trouvé refuge dans le sport après avoir été victime de harcèlement scolaire, une cause qui lui tient ainsi particulièrement à coeur.

Bénévole à la SPA, il souhaite également mettre sa nouvelle notoriété au profit des animaux.

À l’image d’Eve Gilles, Miss France 2024, Charles Stamper va recevoir de nombreux cadeaux. Il voyagera également dans la France entière et les Outre-mer pour assister aux élections régionales. Mister France pourra par ailleurs intégrer une agence de mannequinat, participer à des défilés de mode mais aussi avoir la chance de devenir l’égérie de marques connues.

Créé en 1993, le concours de beauté masculin Mister France s’adresse aux jeunes hommes français âgés de 18 à 30 ans et mesurant au minimum 1,75 m.