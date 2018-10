NBA : Les 5 accessoires incontournables de la panoplie du fan

Pour commencer la saison NBA dans les meilleures conditions possibles, les fans disposent d’un large choix d’articles de qualité, aux couleurs de leur équipe préférée. La rédaction de CNEWS vous propose sa sélection des cinq incontournables.

Le maillot de LeBron James aux Lakers de Los Angeles

©D.R

C’est LE maillot du moment. Quand le meilleur joueur de la ligue, et certainement un des meilleurs de tous les temps, rejoint l’équipe la plus célèbre de la NBA, il est difficile de résister à la tentation de mettre la main sur ce maillot. Nike ne s’est pas trompé en s’inspirant du look retro de la période Showtime datant de la grande époque d'Earvin «Magic» Johnson. On achète ça les yeux fermés.

Maillot Los Angeles Lakers Nike Icon Swingman Jersey, LeBron James : 88€

La nouvelle casquette New Era

©D.R

Tout nouveau, tout chaud. New Era a lancé sa nouvelle collection de casquette avec logo brodé, une languette de réglage crantée, et une couleur noir olive du plus bel effet. Une valeur sûre à se visser sur la tête.

Golden State Warriors Engineered Fit 9FIFTY Snapback : 38€

La parka Chicago Bulls New Era

©D.R

On continue avec la nouvelle collection New Era. Cette fois avec cette parka noire arborant un logo des Chicago Bulls doré. Alors oui, les Bulls ne sont pas l’équipe la plus funky de la NBA à l’heure actuelle, mais les six bagues remportées à l’époque où Michael Jordan terrorisait le reste de la ligue représentent une des plus belles pages de l’histoire de la ligue américaine de basketball. Un look urbain ultra-stylé garanti.

Parka Engineered Fit Chicago Bulls : 140€

La veste varsity des Golden State Warriors

©D.R

Ce blouson aviateur est d’une qualité rare. Très confortable et colorée, elle se porte en hommage à l’équipe tenante du titre, les Warriors de Golden State, qui sont sur la route d’un « Three-peat » cette saison. Le «plus» du moment : elle est accessible à 65€ (promo limitée) au lieu de 120€. Dépêchez-vous.

Veste Varsity des Golden State Warriors : 120€ (promo : 65€)

Casque Beats Studio 3 skyline collection

©D.R

Le casque officiel de la NBA, et dont le meilleur ambassadeur n’est autre que LeBron James. La marque Beats n’a plus besoin d’introduction tant elle est réputée pour la qualité de ses produits. La collection Skyline du casque Studio 3 - qui propose quatre coloris différents - ne fait pas exception à la règle, avec sa connexion Bluetooth, une batterie aux performances accrues, ses accents dorés, et une autonomie pouvant atteindre les 40 heures. A noter que la fonction «FastFuel», permet d’obtenir 3 heures d’écoute pour une recharge de seulement 10 minutes quand la batterie est faible.

Casque Beats Studio 3 skyline collection : 349,95€ (à partir du 16 octobre)