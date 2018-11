Black Friday : Amazon ouvre un lieu éphémère pour Noël à Paris

C'est une première pour Amazon sur le sol français. Le géant de l'e-commerce profite du Black Friday pour ouvrir, dès ce vendredi 23 novembre et jusqu'au 2 décembre, un lieu éphémère pour exposer les produits stars de Noël.

«Il ne s'agit pas d'un magasin à proprement parler, puisqu'on ne pourra pas y acheter des produits, mais découvrir les tendances et les offres liées au Black Friday et au Cyber Monday, relève Stéphanie Lang, directrice de ce projet chez Amazon.fr. L'idée étant d'immerger les visiteurs dans un univers plus tangible, en rapport avec notre site internet.»

De l'univers de la maison connectée où Amazon démontre notamment les usages liés à Alexa, son assistant vocal intelligent, il sera également possible de tester les gammes de produits Echo qui lui sont liés. Le lieu, qui sera basé à la Crémerie de Paris (15, rue des Halles 75 001), invitera aussi à la découverte des dernières tendances high-tech (drones, jeux vidéo, informatique...) et mettra en avant les avantages liés au programme Prime, qui fête ses dix ans cette année en France.

Cette Maison de Noël ne constitue toutefois pas un test en vue d'implanter des magasins physiques en France, sur le modèle des boutiques sans caisse Amazon Go qui se développent actuellement aux Etats-Unis, précise-t-on chez Amazon.

Le groupe de Jeff Bezos compte surtout se démarquer lors de la période du Black Friday, particulièrement cruciale pour son secteur d'activité. «L'an passé, nous avons compté plus de 2 millions d'unités commandées en France à ce moment-là, soit 1.400 unités commandées chaque minute. Il s'agit d'une hause de 40 % par rapport au même événement en 2016», précise Stéphanie Lang, pour qui l'événement (lancé pour la première fois en France en 2014) est aujourd'hui devenu synonyme du lancement de la période d'achat des cadeaux de Noël.