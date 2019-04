PowerBeats Pro, des AirPods sans fil avec 9h d’autonomie

Les sportifs mélomanes vont être sous le charme. Beats by Dr. Dre présente ce jeudi ses Powerbeats Pro. Des écouteurs sans fil qui comportent une autonomie de neuf heures.

Résultats de la fusion des compétences de Beats et Apple, ces écouteurs intra-auriculaires avec contour d’oreilles inamovibles, sont équipés de la puce H1. Il suffit donc de prononcer «Dis Siri» pour activer l’assistance vocale sans avoir besoin d’utiliser son iPhone.

Disponibles à partir de mai

En plus de l’autonomie allant jusqu’à neuf heures de temps d’écoute (plus de 24h avec le boîtier magnétique !), l’accent a été mis sur le son. Totalement repensés de l’intérieur, les écouteurs disposent d’un conducteur à piston linéaire amélioré qui permet un débit efficace.

Ces Powerbeats Pro, étanches et faits pour résister à la transpiration, sont compatibles avec les appareils iOS et Android et seront commercialisés – et disponibles dans plusieurs coloris - en mai au prix de 249,95 euros.