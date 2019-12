Noël : 5 cadeaux Mode pour elle

Le compte à rebours a commencé. Pour les retardataires en panne d’inspiration, le prêt-à-porter et les accessoires de mode ont toujours la cote au pied du sapin. Encore faut-il viser juste.

Pour garnir la hotte du Père Noël, miser sur les accessoires est toujours une valeur sûre. Bijoux, montres, sacs à main, foulards... éviteront les questions maladroites - 36 ou 38 ? - ou pire encore les erreurs de tailles, souvent malvenues lors des séances de déballage au pied du sapin. Pour les plus modeuses, opter pour les grandes tendances automne-hiver. Parmi elles : l'imprimé croco, le body ou encore les carreaux.

Le sac à croquer

© Nat & Nin

L’imprimé croco figure parmi les grandes tendances de la saison. Un phénomène qui habille chaussures, sacs à main et petite maroquinerie que s’approprie notamment Nat & Nin en lui consacrant une mini collection. Sac à bandoulière chic à porter du matin au soir (photo), large cabas ou modèle vintage... le choix ne manque pas. Existe aussi en bordeaux et camel.

Hermione, Nat & Nin, 165 €.

La montre arty

© Swatch / Louvre

Les accros à la culture n'auront pas manqué cette actualité. La pyramide du Louvre a fêté, cette année, ses 30 ans. Une date anniversaire que Swatch célèbre avec fantaisie. En partenariat avec le musée, la marque revisite avec espièglerie les œuvres les plus célèbres détenues par l’établissement parisien. Parmi elles, la Joconde de De Vinci se pare d’un loup pour un effet séduction garanti.

Lisa masquée, Swatch X Louvre, 80 €.

Le body : un must have chic

© Botazris

Les body ont la cote cet hiver. Maje, H&M, Uniqlo... les marques s'entichent de cette pièce chic et sexy. De son côté, la griffe parisienne Botzaris Paris en a fait sa spécialité et signe des modèles ultra féminines. En bas, des culottes coupées au laser, en haut des tops déclinés à foison. Chemisier moutarde (photo), top décolleté en lurex ou ouvert dans le dos, esprit veste vintage, le body devient un vêtement à part entière, que l'on exhibe et qui se porte en toutes occasions.

Jim Moutarde, Botzaris Paris, 89 €.

Un pas engagé

© Clae

La tendance est au vert, au respect de l'environnement et pour certains au prêt-à-porter vegan. Alors que Veja reste la marque de sneakers green la plus connue, d'autres partagent avec elle la même philosophie. La marque californienne Clae, mêle ainsi coupe épurée et démarche écoresponsable. La griffe née en 2001 signe plusieurs modèles élaborés en partie à partir de plastique recyclé et vient de lancer un nouveau modèle vegan (photo) livré dans une boîte écolo.

Bradley Vegan, Clae, 139 €.

 Le carré graphique

© Be parisian

Un temps réservé au dressing des grands-mères, le foulard en soie opère son retour auprès des Millennials. En bandeau, au poignet ou autour du cou, il fait sensation avec des imprimés contemporains. Tombée sous le charme de cette pièce iconique, la maison Be parisian lui donne un sacré coup de jeune et le décline en version XXL ou en bandana. Ses modèles Made in France au design ultra graphique bousculent les codes, avec ses silhouettes féminines chic et colorées.

Bandana soie, Be Parisian 128 €.