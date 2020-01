Evasion : 5 escapades de charme pour la Saint Valentin

Toutes les occasions sont bonnes pour fuir la routine et partir en voyage. Alors que la Saint Valentin tombe, cette année, un vendredi, tour d'horizon de cinq séjours à faire à deux.

Bon plan, escapade en pleine nature pour se reconnecter, nouvelle adresse à Zurich, observation d'aurores boréales ou encore virée en 2 CV et week-end au pied d'un des châteaux de la Loire les plus connus, en France ou en Europe, l'évasion se cultive en couple.

Tenter sa chance pour séjourner dans la maison de Juliette à Vérone

Il n’y aura que deux élus. Jusqu’au 3 février, Airbnb propose de tenter sa chance afin de passer la nuit de la Saint Valentin dans la maison la plus romantique de l’histoire de la littérature, au balcon iconique. Pour la première fois depuis les années 1930, la maison musée datant du 14esiècle, qui selon la légende aurait appartenu à Juliette Capulet, sera métamorphosée en cocon d’un soir.

Afin de participer, les candidats ont jusqu’au 3 février (5 h 59) pour envoyer une lettre, en anglais, et partager leur propre histoire d’amour. A la clef, une escapade romantique dans les pas de Roméo et Juliette attendra le gagnant et sa moitié : visite privée de Vérone, dîner gastronomique aux chandelles et une nuit dans la chambre de Juliette spécialement redécorée.

Concours Une nuit à Vérone dans la maison de Juliette, Airbnb, gratuit comprend hébergement, activités, transport.

Observer les aurores boréales en Islande

© Northern light inn

Avec ses aurores boréales, l’Islande offre en hiver l’un des spectacles naturels les plus époustouflants. Alors que cette année, la Saint Valentin tombe un week-end, pourquoi ne pas profiter de l’une des plus belles adresses de l’île pour observer ce phénomène. Facile d’accès depuis Reykjavik, situé à 45 minutes de la capitale dans la péninsule des Reykjanes, le Northern light Inn, entouré de lave et de landes islandaises offre une escale de choix pour admirer le ciel zébré de lumières verdoyantes, à deux pas du Blue Lagoon.

Le northern light Inn, à partir de 526 € les deux nuits, petits déjeuners.

Vie de château et Virée en 2 CV à Chambord

© Le Relais de Chambord

Rouvert depuis près de deux ans, le Relais de Chambord n’est jamais à court d’idées. Construit face au château de Chambord, l’établissement repensé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte voit les choses en grand pour la Saint Valentin. Au programme : nuitée aux premières loges du château imaginé par François 1er, petit déjeuner, dîner et pour pimenter cette plongée dans l’histoire, une virée d’une demi-journée au volant d’une mythique 2 CV, afin de sillonner la campagne alentour dans un esprit rétro.

Le relais de Chambord, à partir de 344 € pour deux, nuitée, petit-déjeuner, dîner et ½ journée en 2 CV.

Luxe et volupté à Zurich

© DR

L’Eden au lac, hôtel centenaire mythique, renaît et intègre la collection La Réserve. Repensé par le designer Philippe Starck, l’établissement 5 étoiles situé sur les bords du lac de Zurich, figurant parmi les 5 plus beaux lacs de Suisse, offre un nouvel écrin mêlant charme et modernité.

« C’est comme danser le rock’n’roll avec la reine d’Angleterre. Tout est classique mais plus rien ne l’est » souligne avec esprit Philippe Starck à propos de ce nouvel Eden au Lac La Réserve. Rouvert depuis le 8 janvier dernier, il offre un point de chute haute de gamme pour une escapade helvète au grand air entre balades au bord de l'eau, visite de sa vieille ville, de son musée d’art moderne Kunsthaus et déambulation dans le quartier branché de Zurich West, mêlant art, design, gastronomie et architecture.

La Réserve Eden au lac, à partir de 559 € la nuit.

leçon de sylvothérapie et nuit champêtre en Ile-de-France

© Le Barn

Depuis la parution en 2015 et le succès de « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben (Ed. Les arènes), la sylvothérapie a fait des adeptes. Pour la Saint Valentin, Le Barn, d’anciennes granges métamorphosées en hôtels de charme offrant un cadre idéal pour se ressourcer en pleine forêt de Rambouillet, met cette pratique japonaise, qui consiste à ouvrir tous ses sens en vibrant avec les éléments et en touchant les arbres, au centre d’un week-end spécialement conçu pour l’occasion.

Prendre du temps à deux, partager un bon dîner et se lancer dans une séance de sylvothérapie, le 15 février, pour se reconnecter avec ses émotions constitueront les temps forts de cette escapade à deux, à seulement 45 minutes de Paris.

Le Barn, à partir de 420 € les 2 nuits petits déjeuners, sylvothérapie.