Tourisme : les bons plans pour partir à la dernière minute le week-end de l’Ascension

Le week-end de l’Ascension est l’occasion idéale pour s’évader quelques jours du quotidien. Quelles sont les destinations choisies cette année pour ce long week-end ? Quels sont les bons plans au départ de Paris ?

Si le choix de votre destination en France pour ce week-end de l’Ascension n’est pas encore établi, il reste quelques heures pour se décider. Bordeaux, Toulouse, ou encore Montpellier, ces villes où le climat vous donne un avant-goût d’été, sont à privilégier pour un départ de Paris. «On trouve encore des billets pour des aller-retour en avion ou en train qui sont en-dessous des 200 euros, même si ça demande de partir assez tôt le matin», a rapporté Guillaume Rostand, porte-parole du site Liligo.com.

Bordeaux reste la ville la plus attractive pour un départ à partir du 8 mai. Il faut compter, en moyenne, 100 euros pour un aller-retour en Gironde, 170 euros pour Toulouse et 180 à 200 euros pour un aller-retour pour Montpellier, Nice ou Marseille. Pour une destination à l’étranger, l’Espagne, la Tunisie ou encore le Portugal peuvent offrir un dépaysement total à moindre coût. «Sur la partie hôtel en all inclusive sur la Tunisie, on est sur du 1.400 à 1.500 euros pour deux personnes avec le vol inclus depuis Paris, l’hébergement et la restauration. Sur l’Espagne, on est plus sur du 1.500 à 1.800 euros pour deux personnes», a déclaré Mélanie Lemarchand, créatrice de Lidl Voyages.

Dans l’optique d’un voyage hors des sentiers battus, avec plus d’originalité, un pays se détache du lot : le Monténégro. «Il faut compter sur ce type de destination au moins 1.000 euros par personne pour une semaine. C’est une belle façon de découvrir un pays qui a tous les atouts avec de belles plages et un patrimoine exceptionnel», a ajouté Didier Arino, directeur général de Protourisme, au micro de CNEWS. Oslo, en Norvège, et Split en Croatie, sont, elles aussi, des destinations moins prisées et les prix sont plus abordables pour se créer des souvenirs mémorables.