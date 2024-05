Chine : des grimpeurs bloqués sur une falaise pendant plus d'une heure en raison de l’affluence

Ce week-end, des dizaines de touristes se sont retrouvés piégés sur les flancs de la montagne Yandang, un site incontournable de l’est de la Chine. L'incident qui a duré plus d’une heure a enflammé les réseaux sociaux locaux.

Plus de peur que de mal. Ce samedi, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant des groupes de touristes pris au piège sur la montagne Yandang, dans l’est de la Chine. Les visiteurs ont dû attendre plus d’une heure avant de pouvoir reprendre leur route.

Ces images impressionnantes des personnes patientant sur une via ferrata – structure métallique aménagée dans la roche pour sécuriser les itinéraires des grimpeurs -, ont soulevé beaucoup de commentaires.

«Je n'irai même pas, même si on m'offre de l'argent pour faire ça», s'est offusqué un internaute quand un autre s’est inquiété des conséquences si l’une personnes étaient tombées.

#Thrilling moments caught on video! On May 4, visitors at Yandang Mountain in Wenzhou, #Zhejiang, experienced unexpected delays while #rockclimbing. Stranded mid-cliff for an hour, climbers were suspended in a precarious position between a steep cliff ahead and a deep abyss… pic.twitter.com/SmTiwpqgOC

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 5, 2024