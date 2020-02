On a testé les PowerBeats Pro et le résultat en vaut vraiment la peine

L'idéal pour les sportifs mélomanes (mais aussi pour la vie de tous les jours). En mai 2019, Beats by Dr. Dre a sorti ses Powerbeats Pro, des écouteurs sans fil à grandes autonomie (9 heures) parfaits pour le sport. Voici notre test.

Un packaging toujours autant attrayant

Avec Beats, on est habitué, les Powerbeats Pro confirment la règle. Livrés dans un boîtiers noirs à la fabrication très soignée, les écouteurs intra-auriculaires avec contours inamovibles sont accompagnés de quatre paires d’embouts d’un câble de charge USB. Le boîtier faisant d’ailleurs office de station de charge avec une petite led (blanche/rouge) qui s’allume. Il faut environ 45 minutes pour recharger les écouteurs. Seul bémol, la boîte ne peut pas aller dans la poche. Mieux vaut avoir un sac avec soi.

Une prise en main très simple

Les Powerbeats Pro, qui sont disponibles en plusieurs coloris, se placent autour des oreilles. Pour les porteurs de lunettes, il vaut mieux enlever ses lunettes et mettre d’abord les écouteurs. Aucune gêne n’est ressentie. La connexion avec le téléphone se fait très simplement que ce soit avec un iPhone ou un appareil Android. Pour ce qui est de la prise d’appel, de la mise en pause de la musique ou de l’activation de Siri ou de Google Assistant, tout se fait avec un bouton multifonction reconnaissable avec le «B» de la marque. Le volume se règle lui avec l’autre bouton situé sur la tranche.

Pour le sport… mais pas que

Une chose est certaine, les Powerbeats Pro sont parfaits pour l’usage sportif. La fixation est très bonne et les écouteurs ne bougent même pas. Aucune gêne non plus. Et une chose positive (peut-être pas pour tous) mais les bruits extérieurs sont bien perceptibles malgré la musique. Une bonne chose pour prévenir des dangers lorsque l’on court dehors. Le point très positif reste l’autonomie d’environ 9h d’écoute sans recharge et la résistance à la transpiration et l’eau. Toutefois, les sportifs ne seront pas les seuls à pouvoir en profiter. Dans la vie de tous les jours, ces écouteurs sont très agréables. Que ce soit dans les transports pour regarder des séries ou fil, au travail, à la maison, ils sont vraiment pratiques.

Les Powerbeats Pro sont disponibles à partir de 249,95 euros.