NBA : 5 accessoires incontournables avant les playoffs

Les playoffs NBA approchent à grand pas. En attendant le début des phases finales, les fans peuvent commencer à se mettre dans l’ambiance avec ces 5 accessoires incontournables.

T-Shirt NBA Logo – 32€

Pièce maîtresse de la nouvelle collection «Own the Court» de New Era, ce t-shirt arbore les logos et les noms des 30 équipes de la NBA dans un style graphique singulier. La couleur rouge capte l’œil (d’autres couleurs sont disponibles, ndlr). Existe aussi dans une version veste zippée (100€) et débardeur (35€) avec le logo d’une équipe. A shopper sur www.neweracap.eu.

T-Shirt inscription dégradée – 30€

Les fans de LeBron James et des Los Angeles Lakers sont «hypés» comme jamais à l’approche des phases finales où l’équipe californienne fait clairement partie des favoris. Ce t-shirt à inscription dégradée New Era, avec un ras du cou décontracté et le logo de la franchise sur la manche droite, est la meilleure manière de prêter allégeance à «King James» qui nous sort, encore cette année, une saison de MVP (et tout ça à 35 ans). A shopper sur www.neweracap.eu.

Sweat à capuche Boston Celtics – 70€

Emmenés par un Jayson Tatum en feu ces dernières semaines, les Celtics de Boston comptent bien faire du bruit une fois en playoffs. Et pourquoi pas atteindre les NBA Finals. Pour illustrer sa foi dans l’équipe, ce sweat à capuche ultra-confortable de New Era affiche des manches blanche/noire, avec une partie verte sur la poitrine avec le logo de l’équipe. Une poche kangourou est présente sur le devant. Evidemment. A shopper sur www.neweracap.eu.

Bob retro Chicago Bulls – 45€



Petit voyage dans le temps avec ce bob rétro aux couleurs des Chicago Bulls, l’équipe phare des années 1990 quand elle avait dans ses rangs un certain Michael Jordan, accessoirement le meilleur joueur de l’histoire de la NBA.

Pour ceux qui n’osent pas franchir le pas du bob, la marque New Era fait bien évidemment des casquettes. On craque pour la rouge sang des Bulls (32€), avec son logo taureau planté sur le devant. A shopper sur www.neweracap.eu.

Casque «Plus Mat» Solo Pro de Beats by Dre – 299,95€

Système acoustique d’exception, réduction active du bruit, autonomie de 40 heures, commandes intégrées, contrôle vocal, etc. Il n’est pas utile de rappeler l’excellence technologique des casques Beats by Dre. Mais la collection «Plus Mat» de Pharrell Williams avec le Solo Pro se distingue par son esthétique raffinée, et son design ergonomique tout en élégance. Le «plus» : le casque s’éteint tout seul quand il est plié. Trois couleurs au choix, avec le bleu foncé (notre préféré), bleu clair, rouge, crème, noir et gris. Plus d'infos sur le site Beats by Dre.