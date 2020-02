NBA : Les comptes Twitter français des franchises suspendus reviennent avec des noms originaux

Twitter a fait le ménage. Les comptes français des franchises NBA, entretenus par des fans, ont été suspendus dimanche matin par le réseau social.

«Vous faites avancer le basket à votre façon et je vous kiffe. J’espère que ça rentrera dans l’ordre», a tweeté dimanche Evan Fournier, le joueur français du Magic d’Orlando, en soutien aux comptes NBA français.

Ptite pensée au comptes NBA français suspendu. Vous faites avancer le basket a votre façon et jvous kiff. Jespere que ca rentrera dans l’ordre — Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 23, 2020

Les raisons de ces suppressions n’ont pas été officialisées. Toutefois, le droit à l'image serait l'un des arguments avancés par Twitter. La Grande Ligue aurait ciblé les comptes qui utilisent les vidéos et autres ralentis des rencontres, sans même mentionner les crédits ou l’accord de la ligue.

Les Kings FR deviennent les Rois de France

Peu de temps après ce coup de balai, certains comptes sont revenus à la charge en modifiant leur nom de manière originale et avec humour. Ainsi, les Grizzlies FR sont devenus Ours Méchants France, les Kings FR les Rois de France, les Hornets Maya l’Abeille... et ainsi de suite.

Dans l’épisode d’hier, Maya s’est retrouvée emprisonnée dans un filet. Impuissante, avec aucun ami qui est venu l’aider, Maya a baissé les bras alors que le filet n’était pas très solide.





C’est plus ce que c’était les dessins animés ... Les héros ne montrent plus aucun courage. pic.twitter.com/1tikIjQPcv — Maya l’Abeille FR (@HornetsFR) February 23, 2020

Véritables sources d’information pour les fans francophones de la meilleure ligue de basket au monde, les comptes français de la NBA ont joué un grand rôle dans l'ouverture du basket US à un public plus large, surtout lors des dernières années.