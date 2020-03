Rendez-vous dans le 17e pour manger la meilleure baguette de Paris

Le verdict est tombé : c'est dans le 17e arrondissement que le pain est le plus goûtu. La boulangerie de M. Sahal, Au saveurs de Pierre Demours, vient de remporter le Prix 2020 de la meilleure baguette de Paris.

Il faudra donc pousser la porte du 13, rue Pierre Demours pour manger le pain qui sera servi à l'Elysée durant le reste de cette année. C'est l'un des honneurs gagné par le lauréat, avec un chèque de 4.000 euros et une renommée non négligeable.

M. Sahal succède à Fabrice Leroy, de la boulangerie Leroy-Monti, située au 203, avenue Daumesnil (12e). Ce dernier faisait d'ailleurs partie du jury qui a élu la baguette lauréate pour cette année.

Le lauréat du Prix de la meilleure #baguette de Paris 2020 est Mr Sahal de la boulangerie « Aux saveurs de Pierre Demours », 13 rue Pierre Demours Paris 17ème!! cc @ggomez_chef @B_du_G_Paris @Anne_Hidalgo @BarillonPascal @CMA_Paris @PriscillaLnzrti @Fromagers pic.twitter.com/IfvMozm9fQ — Olivia Polski (@OliviaPolski) March 5, 2020

Le pain des Saveurs de Pierre Demours a été sélectionné sur cinq critères précis : la cuisson, le goût, la mie, l'odeur et l'aspect. Les baguettes déposées devaient mesurer entre 55 et 70 centimètres, peser entre 250 et 300 grammes et avoir une teneur en sel d’un niveau de 18 grammes par kilo de farine.

Un cahier des charges rigoureux qui n'a pas empêché M. Sahal de l'emporter.