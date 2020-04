Nutripure : les compléments alimentaires responsables

Entre produits finement sélectionnés, transparence sur leur provenance, et prix abordables, Nutripure rend accessible au plus grand nombre des compléments alimentaires responsables.

Depuis début 2018, Florent et Christophe Carrio ont décidé d’allier leurs forces afin de développer leur entreprise : Nutripure, qui propose des compléments alimentaires fabriqués dans le sud de la France.

Si Christophe, ancien champion du monde de karaté, apporte son expertise d’athlète professionnel, son frère Florent, ajoute de son côté ses compétences d’ingénieur. Un binôme rigoureux et complémentaire qui a souhaité construire cette activité autour de certaines règles éthiques.

Les valeurs de Nutripure

Les valeurs de Nutripure reposent ainsi sur trois piliers fondamentaux : la qualité et la pureté des produits, leur transparence et leur traçabilité, et enfin, leur prix.

Pour parvenir à atteindre ces objectifs, l’entreprise respecte un cahier des charges strict avec des matières premières sélectionnées avec la plus grande attention : « Nos compléments alimentaires ont été brevetés par des laboratoires reconnus ayant effectué des études cliniques. Ils sont, notamment, sans adjuvant chimique, et avec un maximum de produits labellisés agriculture biologique », expliquent les responsables.

Dans un souci de total transparence, Nutripure rend publics le nom des producteurs et la provenance de l’ensemble de ses produits, mais aussi leur certificat d’analyse, disponible en téléchargement.

À travers des ventes presque exclusivement réalisées via son site internet, et donc sans intermédiaire, Nutripure parvient à vendre ses produits à des tarifs attractifs, et ce malgré la qualité des matières premières utilisées.

Améliorer son métabolisme

Fatigue, stress, entraînement sportif, perte de poids, ou bien-être : Nutripure propose une base commune de compléments alimentaires disponibles pour tout type de profil grâce à des vitamines, des probiotiques, du magnésium, des protéines bio, ou des oméga 3 issus d’une pêche responsable certifiée par le label « Friend of the sea ».

Selon son âge et les besoins liés à ses activités, chaque individu peut ensuite adapter sa prise de compléments alimentaires en fonction de son mode de vie. « Si les compléments alimentaires sont utiles pour améliorer notre métabolisme, il est avant tout essentiel d’avoir une alimentation équilibrée », conseille avec bienveillance Florent Carrio.

L’utilité des compléments alimentaires

Face à certains maux de notre époque contemporaine, les représentants de Nutripure expliquent que les compléments alimentaires peuvent apparaître comme une solution utile pour le bon fonctionnement des organismes.

Si la culture intensive des terres, la pollution de l’eau, et la saturation de l’air, impactent de plus en plus la qualité nutritionnelle de nos nombreux aliments, pouvant entraîner diverses carences, les compléments alimentaires ont l’avantage de pouvoir combler ces déficits.

Que ce soit pour résister à l’accélération de nos sociétés, synonyme de stress et d’anxiété, ou pour lutter contre des pratiques sportives déraisonnées, certains compléments alimentaires peuvent là aussi nous rendre moins vulnérables.

Les compléments alimentaires permettent enfin de répondre à une baisse d’efficacité du corps à cause du vieillissement. Un apport ciblé de certains éléments contenus dans les compléments alimentaires permet ainsi de se prémunir face à certains problèmes de santé.