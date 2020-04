Studymapper : le salon virtuel des écoles post-bac

À travers le référencement de plus de 1000 écoles sur son site, Studymapper se fait l’intermédiaire entre les étudiants et les écoles grâce à des vidéos de présentation. Le but : aider les élèves à s’orienter dans le dédale des offres de l’enseignement supérieur.

Développé depuis plus d’un an par une équipe de spécialistes, le site Studymapper permet aux étudiants d’y voir plus clair dans la jungle des formations de l’enseignement supérieur. Pour les écoles, la plateforme offre une visibilité importante en soulignant les caractéristiques de chacune d’entre elles.

Grâce à de courtes vidéos de présentation consultables à tout moment depuis un ordinateur ou un smartphone, le site Studymapper prend ainsi la forme d’un salon de l’étudiant virtuel utile en toutes circonstances.

Studymapper : un accompagnement quotidien

Studymapper apporte son expertise pour tous les bacheliers, qu’ils soient issus de filière générale, technologique ou professionnelle, mais également pour les étudiants en réorientation. Pour ce faire, le site réalise des vidéos dynamiques de une à deux minutes, personnalisables si besoin. Celles-ci présentent notamment les locaux et le campus, mais aussi des interviews de membres de l’équipe pédagogique, d’élèves, ou d’anciens étudiants.

Extrêmement populaire auprès de la jeune génération, l’outil vidéo permet d’informer un grand nombre de candidats à travers un contenu ludique disponible en seulement quelques clics.

Totalement gratuit pour les étudiants, le service Studymapper propose également de nombreux articles rédigés sur des thèmes utiles de la vie étudiante. Le site permet aussi d’accompagner quotidiennement les étudiants en répondant à leurs diverses questions via un tchat disponible sur la page d’accueil.

Start-up de référence

La startup Studymapper qui fait partie de l’incubateur IMT Starter (incubateur des écoles Télécom SudParis, Institut Mines Télécom Business School et ENSIIE), propose à l’ensemble des écoles de présenter gratuitement leur activité jusqu’à la fin de cette année scolaire, afin d’accompagner au mieux les acteurs de l’éducation en cette période de confinement.

Studymapper s’inscrit ainsi comme une plateforme de référence, tant pour les écoles de l’enseignement supérieur que pour les milliers d’étudiants, à qui elle vient en aide chaque année.

