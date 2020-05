De nouvelles poupées Barbie à l'effigie des héros de «Star Wars»

Alors que la planète entière célèbre ce lundi 4 mai le «Star Wars Day», la marque de jouets Mattel dévoile en avant-première sa nouvelle collection de poupées Barbie en hommage aux personnages emblématiques de la saga. Rey, Stormtrooper, Chewbacca, C-3PO sont désormais prêts pour la Fashion Week.

A l’automne 2019, Dark Vador, Princesse Leia et R2-D2, héros du Star Wars «Un nouvel espoir», réalisé par George Lucas en 1977, pouvaient se targuer d’avoir une poupée à leur effigie.

Mattel et Star Wars ont de nouveau uni leur force, et s’attaquent à d'autres personnages de la saga intergalactique, à commencer par Rey, découverte dans l’épisode VII, «Le Réveil de la Force», qui porte des boots-leggings et une robe en mousseline de cristal avec une capuche drapée. La fente sur le côté du vêtement permet à cette aventurière de se déplacer facilement et de combattre ainsi le Premier Ordre.

© Mattel

La Barbie Stormtrooper, au look ultra glamour, s’affiche avec une coupe au carré blond platine, des lunettes fumées avant-gardistes, une armure et une combinaison noire en cuir verni. Sans oublier, une protection au niveau du genou pour jouer les guerrières.

© Mattel

Comme on pouvait l’imaginer, la poupée Chewbacca a opté pour une fausse fourrure qui cache une robe bustier en vinyle et en organza. Avec son look disco (robe dorée, sequins et bottes à talons hauts), la Barbie C-3PO séduira en un claquement de doigt le droïde le plus célèbre de la Résistance.

© Mattel

© Mattel

Si les Barbie Ray, Stormtrooper et C-3PO, accessibles à partir de 3 ans, seront proposées à 149 euros, il faudra débourser 199 euros pour le modèle Chewbacca, exclusivement disponible sur le site de Barbie. Les autres poupées pourront être précommandées également sur Amazon ou dans des magasins spécialisés.