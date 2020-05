Kylie Jenner : ses produits cosmétiques débarquent en France

L’influenceuse et business woman Kylie Jenner a développé sa marque de produits de beauté Kylie Skin. Et six produits pour le visage issus de sa collection débarquent en France, en exclusivité chez Nocibé. De quoi retrouver un teint frais et lumineux.

«Une belle peau pour un beau maquillage». Tel est le leitmotiv de la demi-sœur de Kim Kardashian, suivie par plus de 178 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Créée le 22 mai 2019 aux Etats-Unis, sa marque, qui compte des soins destinés au visage, va faire des émules en France. Les six produits qui composent la gamme sont proposés à des prix accessibles, oscillant entre 24,90 et 34,90 euros.

Cette collection qui débarque en exclusivité dans les magasins et sur le site de Nocibé, se compose d’une mousse nettoyante à l’huile de graines de kiwi, d’un exfoliant doux à la noix, d’une crème hydratante qui convient à tous les types de peau, d’un soin contour des yeux composé notamment d’extraits de grenade, d’un lait tonique à la vanille et d’un sérum riche en vitamine C.

Alors qu’elle a demandé à ce que tous les produits soient vegan, sans sulfate, ni gluten et paraben, et non testés sur les animaux, Kylie Jenner souhaite développer sa marque et devrait proposer des nouveautés outre-Atlantique avant la fin de cette année 2020.

Sur les réseaux sociaux, l’Américaine de 22 ans et maman d’une petite Stormi n’hésite pas à se mettre en scène, et a prodigué quelques conseils pour utiliser au mieux l’ensemble des soins beauté et make up de Kylie Skin.

