Vacances d’été : cinq micro-aventures et nuits insolites en France

Après deux mois passés entre quatre murs, les envies d’évasion mais plus encore d’expériences se font pressantes. Rien de mieux pour ce faire que de tester le concept de micro-aventure. De plus en plus tendance, ces courtes escapades consistent à s’offrir une expérience active, en pleine nature, et près de chez soi.

Pour découvrir cette nouvelle conception du voyage, aux antipodes du tourisme de masse et connectée à la nature, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un ouvrage paru fin 2019, « 2 jours pour vivre » (Ed. Gallimard), ces cinq expériences sont évidemment à vivre en France. Elles ne manqueront pas de pimenter les vacances d'été ou tout simplement les prochains week-ends des amateurs de séjours actifs.

dormir au-dessus du vide dans une « tente » suspendue

© Inax Aventure

Pour une aventure, c’est une aventure. Dernière « tendance » en matière d'expérience de pleine nature insolite, les nuits en paroi incarnent à elles seules le concept de micro-aventure. Il s’agit en effet de passer la soirée et la nuit dans un portaledge, sorte de lit suspendu, accroché à flanc de montagne avec pour sublime décor la nature à perte de vue. Une expérience hors du commun, évidement encadrée, qui entremêle activité sportive - randonnée, descente en rappel facile pour accéder à son portaledge - sensations fortes et instant hors du temps. Dîner face au coucher du soleil, dormir au-dessus du vide, observer les étoiles et se réveiller loin de la foule en écoutant le murmure de la nature, autant de moments qui ne laissent pas indifférents et font de cette nuit une aventure en soi. Plusieurs agence proposent cette expérience à l’instar d'Inax aventure (390 euros/pers.) au-dessus du lac d’Annecy, avec en prime un dîner cuisiné par un chef, en Côte d’or (350 euros/pers.) avec l’agence Côte d’or Aventure, ou en Occitanie par le biais de l'agence Aventures occitanes (à partir de 130 euros/pers.) cette fois au coeur des Gorges du Tarn ou sur les falaises du Boffi, près de Millau. A partir de 13 ans.

Randonner et passer la nuit à la belle étoile dans le Vercors

© Baptiste Jay-Allemand

Si dormir à la belle étoile après une belle randonnée figure parmi les micro-aventures les plus accessibles, ces dernières n’auront que plus de saveur après deux mois enfermés à la maison. Alors que la montagne est de plus en plus plébiscitée (12 % des vacanciers comptent y séjourner cet été derrière, toutefois, la campagne et la mer, selon l’étude « Les Français et leur intention de départ en vacances » publié le 8 juin par Les entreprises du voyage), les massifs de France réservent un cadre d’exception pour tenter l’expérience. Dans le Vercors, des guides de haute montagne proposent de bivouaquer au sommet du Mont aiguille. Sur deux jours, les marcheurs se lanceront dans l’après-midi dans l’ascension du Mont Aiguille (2087 m.), un parcours abordable nécessitant toutefois d’être un bon randonneur et surtout de ne pas être sujet au vertige, avant de planter la tente à son sommet. Nuit étoilée et lever du soleil loin du monde, avec pour décor vallées et montagnes à perte de vue, constitueront le point d’orgue de cette escapade au cœur de la nature. Tarif : à partir de 175€/personne (base 4 pers.)

bivouaquer en souterrain dans les Bauges

© Karst 3

Après les airs, direction le centre de la terre. C’est une toute autre ambiance qui attend en effet les amateurs d’aventures dans le massif des Bauges, en Savoie Mont-Blanc, à proximité de Chambery, Aix-les-Bains, Annecy et Albertville. Cette fois pas question de passer la nuit comme en apesanteur, mais plutôt de bivouaquer dans les entrailles de la grotte de Bange. Après avoir déambulé et exploré les cavités à la lumière des torches, tout en écoutant son guide dévoiler ce monde souterrains et les découvertes scientifiques qui éclairent aussi notre vie sur terre, le groupe participera au montage du camp avant de partager un dîner savoyard. Le soir venu, c’est sous la voûte terrestre que ces derniers passeront la nuit dans le noir le plus complet en écoutant les échos de la grotte. Une toute nouvelle expérience à partager en famille, qui n’aurait pas déplu à Jules Verne. Tarif : 150 euros/personne dès quatre participants (hors repas) ou forfait à 500 euros pour un groupe inférieur à quatre participants. Expérience accessible à partir de 7 ans.

grimper, déjeuner et passer la nuit à la cime des arbres

© La corde à joux

Pas question ici de dormir dans une cabane en dur perchée à l’année en haut d’un chêne mais plutôt de découvrir une activité vraiment originale en osmose avec la nature : la grimpe d’arbre. Une expérience qui consiste, comme son nom l’indique, à grimper aux arbres à l’aide d’un baudrier et de cordages avant de partager un repas en haut de la canopée. Une prestation proposée par La corde à joux en Haute Savoie. Une fois l’ascension terminée, Xavier Dejoux, spécialiste de la grimpe d’arbre installe son « resto éphémère » dans les airs, suspend des tables rondes et partage sa passion pour la forêt, ses habitants et ses secrets. Au menu : des produits locaux à savourer dans des assiettes en tilleul. Le soir venu, il est possible de vivre une autre expérience et de s’endormir à la cime des arbres dans un grand hamac lui aussi suspendu, d’observer le ciel étoilé et de s’endormir en étant bercé par les bruits de la forêt. Activité à la demi-journée : 35 euros/pers. Repas : 65 euros/ pers. et nuitée à partir de 130 euros.

faire de l'astrotourisme à l’Observatoire de Saint Véran

© G.Vallot Observatoire Château Renard Saint-Véran Queyras

Plus haute commune d’Europe, Saint Véran et son Observatoire, situé à près de 3000 mètres d’altitude dans les Hautes Alpes, offre l’un des plus beaux ciels astronomiques de France. Accessible uniquement à pied, donnant lieu à de belles randonnées de 2h 30 à 3h au sein du parc naturel régional du Queyras, le site accueille chaque année le public afin de passer la nuit la tête dans les étoiles. Alors qu’il rouvre ses portes le 28 juin, tout un programme attend les visiteurs. Dès leur arrivée, il leur sera possible d’observer le soleil, entre éruptions et petits secrets grâce à une lunette spéciale, avant de se lancer, accompagné par des animateurs astronomes, dans un voyage étoilé. Observation à l’œil nu et découverte des galaxies, nébuleuses et amas d’étoiles au téléscope marqueront cette soirée avant une courte nuit au sein de l’Observatoire. Pour boucler la boucle, au petit matin, il sera évidemment possible d'admirer le lever du soleil avant de regagner la vallée des étoiles plein les yeux. L’Observatoire est ouvert en juillet et en août et de Noël à mars. Tarif : 92€/adulte en juillet et août.

