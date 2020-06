Monoprix lance une mini-collection de t-shirts à messages post-confinement

Durant deux mois, les Français ont été privés de leur liberté de mouvement. Afin de célébrer la liberté retrouvée et l'envie d'un retour à une vie «normale», Monoprix signe une collection capsule fantaisiste et solidaire de t-shirts et objets du quotidien.

« Hello life », « Stay home go out », « Libre comme l’air », « Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent »…, une dizaine de t-shirts à message composent cette mini-série post-confinement qui cultive le goût de la marque pour les jeux de mots.

Des pièces qui s’inspirent notamment avec humour des slogans bien connus du confinement, à l’instar du mot d’ordre « stay home » revisité en « go out » ou jouent la carte de la philosophie. A ceux, nombreux, qui ont compté les jours, ils sont ainsi invités à « faire que les jours comptent ».

Déclinée pour tous les membres de la famille - femme, homme, enfant, bébé - ces t-shirts soufflent un vent de liberté alors que les vacances d'été se rapprochent à grands pas.

Lancés dès le 26 juin, ils arrivent juste à temps pour profiter des beaux jours et pouvoir afficher noir sur blanc son envie de flâner, de sortir et d'être libre tout en étant solidaire.

En effet, 20 % des ventes seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

