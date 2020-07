Vacances d’été : 5 activités pour occuper ses enfants en voiture

La voiture devrait être le mode de transport privilégié par un grand nombre de Français pour rejoindre leur lieu de villégiature cet été. Parmi les 57 % de Français qui envisagent de partir en vacances, 39 % plébisciteront les voyages en voiture, 8 % le train et 8 % l’avion, selon un sondage YouGov pour eBay, réalisé début juin. Si les départs par la route sont souvent synonymes de trajet pénible pour les enfant, il est possible de les occuper, sans pour autant faire appel aux écrans qu'ils ont déjà déjà beaucoup consommés pendant le confinement.

Afin d’éviter la sempiternelle question «quand est-ce qu’on arrive ?», la terrible rengaine «c’est encore long ?» ou, pire encore, l’exaspérant je m’ennuie», passage en revue des jeux et activités à pratiquer ou des histoires audio à écouter sur le trajet des vacances.

Le kit de survie parent épuisé

Pour certains parents, les voyages en voiture s’apparentent à un long calvaire auquel il va falloir survivre. Pour ceux-là mais aussi pour les autres, la start-up Parent épuisé a imaginé, avec l’humour dont elle ne se départit jamais, son kit de survie en voyage : un jeu de cartes pour des trajets en toute tranquillité. Chaque carte tirée attribue un gage à l’enfant, qui doit le réaliser pendant cinq minutes. Et cinq minutes, plus cinq minutes, plus cinq minutes... le temps file entre rire et occupation. Et pour animer les vacances en cas de pluie, Parent Épuisé signe aussi deux anti-cahiers de vacances. Un pour les enfants, un pour les parents, afin de faire le plein d’activités fun et décalées, de jeux et de tests.

Le cahier de vacances écolo

Exit le cahier de vacances fastidieux redoutés par les enfants, place au cahier de vacances écolo pour s’amuser tout en apprenant les bons gestes pour la planète. Jeux, mots mêlés, tests, défis, points à reliés… développé par le collectif #onestprêt, mouvement associatif qui milite pour développer les bonnes pratiques en faveur du climat et de la planète, ce cahier de vacances allie l’utile à l’agréable entre jeux et apprentissage. L’occasion également de mettre au défi les familles à adopter un comportement plus respectueux de l’environnement pendant les congés avec des challenges rigolos : se lancer dans un pique-nique zéro déchets ou réutiliser ses épluchures en les cuisinant, et ce sans esprit moralisateur.

L’appli d’histoires audio développée par Martin Solveig

Les enfants aiment les histoires. S’il n’est pas toujours facile de lire en voiture, les récits audio peuvent vite devenir les meilleurs alliés des parents en manque d’imagination et soucieux d’éviter les écrans. Nouvelle application développée par le DJ Martin Solveig et lancée le 30 juin dernier, Alma studio leur propose des contes racontés par une pléiade d’artistes et de voix connues, de Gad Elmaleh à Elie Semoun en passant par François Rollin, Eric Judor, Virginie Efira, Gérard Jugnot, José Garcia… Les enfants peuvent choisir eux-même leurs contes via l’application. Dès que ces derniers débutent, l’écran s’éteint pour laisser la place aux mots et à l’imagination. Plus d’une cinquantaine d’histoires destinées au 3 – 10 ans y sont déjà référencées. Certaines évoluent mêmes vers des berceuses, pour aider les petits à trouver le sommeil. Bingo.

Les jeux incontournables au format voyage

Une fois effectués les intemporels «Jacques a dit», «Ni oui, ni non», s’être lancé dans le fameux jeu des animaux, qui consiste à penser à un animal que les passagers devront trouver en posant toute une série de questions ou encore avoir proposé à sa progéniture un baccalauréat, le temps se fait vite long et il reste encore quatre heures de route. Pour occuper tout ce petit monde, de nombreux grands classiques se déclinent en format voyage. Parmi eux Monopoly, Cluedo, Puissance 4 font notamment l’objet d’un format de poche comme la non moins célèbre bataille navale, déclinée entre autres pour les petits par Haba, avec une grille adaptée et plus facile.

Un carnet de voyage à remplir

A privilégier plutôt sur le chemin du retour bien qu’il puisse être feuilleté ou créé à l’aller, pourquoi ne pas proposer à son enfant de réaliser un joli carnet de voyage plein de souvenirs de vacances. Il est possible de le confectionner soi-même, cela nécessite toutefois quelques préparatifs en amont, mais il existe des modèles déjà spécialement imaginés pour les petits. Pour l’été 2020, la start-up WanderWorld propose par exemple ses carnets de voyage en France, à la mer et à la montagne. De petits livrets d’une vingtaine de pages ludiques et créatives à compléter par des notes, des dessins, des anecdotes, des photographies, des auto-collants pendant les vacances et, pourquoi pas, sur le chemin du retour quand les souvenirs sont bien frais.

