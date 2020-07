Rihanna : sa nouvelle marque de cosmétiques «Fenty Skin» disponible dès le 31 juillet

Va-t-elle délaisser la musique au profit de la mode et des cosmétiques ? Alors que ses fans attendent depuis quatre ans la sortie d'un nouvel album, Rihanna dévoilera le 31 juillet sa nouvelle marque de soins pour la peau, baptisée «Fenty Skin».

La star de la pop et redoutable femme d'affaires cartonne déjà avec sa marque de lingerie «Savage X Fenty» et sa ligne de cosmétiques «Fenty Beauty» lancée il y a trois ans. Désormais il faudra aussi compter sur une ligne de produits pour la peau qui fera sans aucun doute le buzz cet été. «Ça fait deux ans que je travaille sur 'Fenty Skin' pour perfectionner les formules et créer des packaging qui seront respectueux de l'environnement», a expliqué Rihanna sur son compte Instagram.

Dans un clip de présentation vu par plus de trois millions d'abonnés, la chanteuse de 32 ans prend la pose tout sourire, dévoilant une peau saine et éclatante. Quoi de mieux pour promouvoir sa nouvelle entreprise ?

Une campagne de communication savamment orchestrée qui met aussi en scène d'autres personnalités, comme les rappeurs ASAP Rocky et Lil Nas X. Si peu de détails ont filtré à propos des produits qui seront commercialisés en exclusivité sur le site de Fenty Skin, on connaît déjà l'existence de trois produits, dont une crème de jour hydratante.

Et dans un post sur les réseaux sociaux où elle apparaît avec Travis Scott, Rihanna a tenu à rappeler que cette nouvelle marque conviendra à tous les types de peau, et concernera aussi bien les femmes que les hommes. «Peu importe qui vous êtes, vous méritez d’avoir une belle peau», explique-t-elle.

Les fans peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le site pour obtenir un accès privilégié dès le 29 juillet, soit deux jours avant la date officielle de lancement.