Coronavirus : les stations balnéaires qui ont pris des mesures de sécurité

Alors que l’épidémie repart dans l’Hexagone, plusieurs stations balnéaires dont la fréquentation a grimpé en raison de l’affluence des touristes, ont pris ces derniers jours des mesures spécifiques pour éviter la propagation du virus.

De la Bretagne au sud de la France, ces nouvelles mesures rendent le masque obligatoire en extérieur dans les zones très fréquentées. De son côté, Quiberon, dont le nombre de cas a fortement augmenté, passe à la vitesse supérieure et ferment l’accès des plages et des parcs le soir.

Concarneau, La Rochelle, Mont Saint Michel... port du masque obligatoire dans l’espace public

Alors que le masque est obligatoire partout sur territoire dans les espaces clos depuis le 20 juillet, près d’une dizaine de communes à travers l’Hexagone l’imposent désormais depuis plusieurs jours dans l’espace public, notamment en Bretagne mais également en Nouvelle Aquitaine et dans les Pyrénées Orientales.

Dans les Côtes d’Armor, Saint Brieuc a rendu obligatoire le masque dans l’espace public quand la distance sociale est impossible à appliquer. Dans le Finsitère, impossible de couper au masque lors d’une visite du cœur historique de Concarneau où il est imposé à tous.

Site touristique majeur, le Mont Saint Michel dont l'Abbaye a accueilli près de 1, 5 million de touristes en 2019, ne peut plus non plus être visité sans protéger son visage. Alors que les ruelles à l'interieur du Mont ne permettent pas la distanciation sociale, le port du masque est obligatoire depuis le 22 juillet et jusqu'au 30 septembre inclus, intra-muros entre 10 h à 18 h, tous les jours de la semaine, à partir de 11 ans.

En Nouvelle-Aquitaine, afin de prévenir un éventuel rebond de l’épidémie, la ville touristique de la Rochelle a aussi rendu obligatoire cette mesure jusqu’au 31 août dans l’hyper centre. Les rues les plus fréquentées dont le vieux Port sont notamment concernées.

A partir de demain (et ce jusqu'au 31 août), le port du masque sera obligatoire dans l'hyper-centre de #LaRochelle! Cette décision vise à prévenir un potentiel rebond de l'épidémie en période d'affluence #touristique.



— La Rochelle Agglo (@AggloLR) July 21, 2020

Plus au sud, les communes de Le Grau-du-Roi dans le Gard et d’Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées Orientales, ont adopté des mesures similaires. Dans la ville gardoise, le masque est imposé dans les rues piétonnes depuis le 18 juillet et jusqu'au 18 août selon Midi Libre. Chez sa consœur occitane, il a été rendu obligatoire jusqu’au 31 août par arrêté municipal.

Le Grau du Roi : le port du masque redevient obligatoire dans les rues piétonnes !

Dans le sud-est, après la polémique provoquée par le concert en extérieur de The Avener le 11 juillet dernier, qui avait réuni de nombreux spectateurs sans masque, le maire de Nice Christian Estrosi indiquait également vouloir rendre le masque obligatoire lors d’événements même en plein air.

Nous regrettons que ces consignes n'aient pas été suffisamment respectées et demandons à l'Etat de revoir le décret qui régit les grands événements afin d'imposer le port du masque, même à l'extérieur. A #Nice06, il sera désormais obligatoire pour tous nos événements. — Christian Estrosi (@cestrosi) July 12, 2020

Fermeture des plages, parcs et jardins le soir sur la presqu’ile de Quiberon

La station balnéaire de Quiberon placée en cluster le 24 juillet après l’identification de 54 cas, va plus loin. Après avoir déjà imposé le port du masque sur les marchés de plein air et sur les axes fréquentés de la ville, le maire de la commune Patrick Leroux a pris la décision de fermer les plages, parcs et jardins publics de 21 heures à 7 heures du matin, afin d’éviter les regroupements notamment de jeunes.

[#COVID19 à #Quiberon]



54 cas confirmés #Covid19 à #Quiberon et de nelles mesures destinées à freiner la propagation du virus ont été prises par les services de l'Etat et la commune



Plages, parcs et jardins fermés #Quiberon entre 21h et 7h



— Préfet du Morbihan (@Prefet56) July 26, 2020

En effet selon la préfecture et les investigations effectuées par l'Agence Régionale de Santé et l'Assurance Maladie, ces 54 cas confirmés représentent un public jeune ayant participé à des rassemblements privés ou bien dans des établissements types bars avec de très nombreuses interactions sociales. Un arrêté entré en vigueur le dimanche 26 juillet dernier.

Une mesure également adoptée par le maire de la commune voisine Saint-Pierre de Quiberon situé au nord de la presqu’île.