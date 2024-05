Voici les 10 plus beaux lacs où se baigner en France

Du sublime lac d'Annecy en Haute-Savoie à la vaste étendue d'eau artificielle de Sainte-Croix à cheval entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Var, l'Hexagone abrite de nombreux plans d'eau. Des sites remarquables où se baigner dès l'arrivée des beaux jours.

Envie d'un bon bol d'air et de baignades ? Les lacs de France constituent des destinations privilégiées où s'évader. Voici notre sélection des 10 plus beaux lacs français où piquer une tête.

Le lac du salagou (hérault)

[© Pascal GUYOT/AFP]

Etendue d'eau nichée au milieu d'un désert rouge, le lac du Salagou est un site classé et emblématique de l'Hérault. Créé dans les années 1960 pour irriguer les terres de la région et éviter les crues, ce lac artificiel d'une surface de 700 hectares devait engloutir la commune de Celles après sa mise en eau, mais le petit village n'a finalement jamais disparu sous les flots. Devenu un village fantôme après l'expropriation et le départ des villageois, il revit depuis peu et fait le bonheur de nombreux randonneurs et photographes grâce à son paysage aux terres rouges volcaniques, unique en France.

LE LAC D'ANNECY (Haute-savoie)

[© Jean-Pierre CLATOT/AFP]

Le lac d'Annecy, l'un des plus grands d'Europe, est peut-être le plus connu et le plus beau des lacs français. Ce joyau naturel des Alpes attire chaque année 3 millions de visiteurs venus du monde entier, grâce à ses nombreux atouts. En tête, ses paysages exceptionnels, ses plages aux eaux cristallines, ses activités de pleine nature mais aussi son riche patrimoine historique et culturel.

le lac d'aiguebelette (savoie)

[© N.B./CC BY-SA 4.0]

Enchâssé dans un écrin montagneux, le lac d'Aiguebelette est le plus sauvage des lacs de Savoie. Ses plages sont le lieu idéal pour la baignade car c'est l'un des lacs naturels les plus chauds de France. La température de son eau peut atteindre les 28° C en été. De plus, ce lac émeraude réputé pour sa grande pureté abrite un riche écosystème et des zones naturelles protégées. D'ailleurs, seuls les bateaux électriques sont autorisés à naviguer sur ses eaux limpides et tranquilles.

LE LAC DU BOURGET (SAVoie)

[© Florian PEPELLIN/CC BY-SA 4.0]

Célébré par Lamartine dans un fameux poème et surnommé par Honoré de Balzac «la turquoise égarée», le lac du Bourget situé au pied des Alpes est le plus grand lac naturel de France. Entouré par le massif de l'Epine, le mont du Chat, la Chambotte, le mont Revard et les Bauges, cette étendue d'eau offre aux visiteurs tout au long de son rivage, une diversité de paysages somptueux et protégés. Avec ses eaux claires aux teintes verdoyantes, il séduit hier comme aujourd'hui, une foule de baigneurs, cyclistes, randonneurs, plaisanciers et pêcheurs.

leS lacS de clairvaux (jura)

[© Adrien PARRAD/CC BY-SA 4.0]

La commune jurassienne de Clairvaux-Les-Lacs est réputée pour ses deux plans d'eau entourés d'une nature verdoyante, le petit et le grand reliés entre eux par un cours d'eau. Avec un panel d'activités sportives, nautiques et patrimoniales très variées, ces lacs aux eaux turquoise constituent une destination prisée des vacanciers.

LE LAC de Sainte-Croix (alpes-de-haute-provence/var)

[© HOHI2009/CC BY-SA 4.0]

Régulièrement classé en tête du palmarès des plus beaux lacs de France, le lac de Sainte-Croix est une étendue artificielle créée en 1973 par la mise en eau du barrage éponyme sur le cours du Verdon. Partagé entre les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ce bijou aux eaux bleu-vert, est l'un des plus grands lacs de l'Hexagone, avec ses 11 km de long sur 2 km de large. Il attire chaque année de nombreux touristes qui viennent profiter de ce petit paradis entre baignades, sports nautiques et pêche.

LE LAC Léman (haute-savoie)

[© RG1033/CC BY-NC-SA 2.0]

Partagé avec la Suisse, le lac Léman est une vraie mer intérieure, entourée des Alpes et du massif jurassien. Plus grand lac naturel des Alpes, cette étendue d'eau en forme de croissant dispose en prime d'un climat tempéré et d'une végétation méridionale qui lui donnent des allures de Riviera. Longue de 53 km, la rive française du lac est une invitation à la baignade, aux sports nautiques, à la découverte du patrimoine historique, culturel et gastronomique. Sans compter qu'elle est ponctuée de stations thermales célèbres comme Evian ou Thonon-les-Bains.

le lac de vouglans (jura)

[© Adrien PARRAD/CC BY-SA 4.0]

Dans le Jura, le lac de Vouglans est la troisième plus grande étendue d'eau artificielle de France. Cet immense serpent d'eau douce de 35 km de long a été créé en 1968 avec la mise en service du barrage hydroélectrique sur l'Ain. Doté de très nombreux aménagements de loisirs tels que plages, ports ou sentiers de randonnées, ce ravissant lac couleur émeraude fait la joie des touristes et des sportifs notamment en période estivale.

le lac de serre-ponçon (Hautes-alpes)

[© Jean-Pierre CLATOT/AFP]

Couvrant une superficie de 28 km2, Serre-Ponçon est le plus grand lac artificiel de l'Hexagone. Installée au beau milieu d'une nature somptueuse au sud des Alpes, cette station balnéaire est une vraie oasis pour les vacanciers et les amateurs de sports nautiques venus profiter de ses eaux turquoise. Blottie sur un îlot au milieu du lac, la chapelle Saint-Michel est devenue le lieu emblématique de Serre-Ponçon car il s'agit de l'unique vestige des villages engloutis en 1960 par la mise en eau du barrage éponyme.

le lac de gérardmer (vosges)

[© Ji-Elle/CC BY-SA 3.0]

Plus grand lac naturel des Vosges, le lac de Gérardmer situé à quelques centaines de mètres du centre-ville, s'étend sur 115 hectares aménagés pour la pratique de nombreuses activités. Surnommé «la perle des Vosges», il offre, outre la possibilité de plonger dans ses eaux limpides, plusieurs sentiers de randonnée à ses alentours, dont un parcours pédestre entièrement balisé de 6 km faisant le tour du lac.