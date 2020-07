Est-il dangereux de dormir avec ses écouteurs ?

Nous sommes nombreux à aimer nous endormir en écoutant de la musique ou un podcast. 25% des Français disent s'être déja endormis avec un casque ou des écouteurs. Mais cette habitude présente des effets néfastes, et peut même s'avérer dangereuse. On vous explique pourquoi.

Le principal danger concerne évidemment l'audition. Ecouter de la musique ou même des conversations de manière prolongée, même à un niveau relativement faible, peut entraîner une perte de sa capacité d'audition, voire l'apparition de sifflements ou d'acouphènes dans l'oreille.

L'OMS recommande ainsi de limiter l'écoute de musique, même à un volume modéré, à une heure par jour. Or, s'endormir avec un casque ou des écouteurs sur les oreilles expose à écouter de la musique durant plusieurs heures, voire toute une nuit.

De plus, dormir avec de la musique ou tout autre son diminue la qualité du sommeil, ce qui peut s'avérer catastrophique pour la santé à long terme.

Un risque de surdité accru

Et selon les scientifiques, utliliser un casque ou des écouteurs en dormant est plus risqué que le faire éveillé. Lorsqu'on dort, la circulation sanguine est ralentie, et les oreilles ne sont donc plus assez alimentées pour résister à l'agression sonore. Le risque de surdité est donc augmenté.

L'année dernière, un étudiant taïwanais s'est ainsi rendu à l'hôpital après s'être réveillé sourd d'une oreille : il s'était endormi avec des écouteurs, mais l'un des deux avait glissé. Heureusement pour lui, il a retrouvé sa capacité auditive après cinq jours d'angoisse.

Un autre danger menace ceux qui s'endorment avec des écouteurs sans fil, du type AirPods. Un Taïwanais (un autre, ndlr), qui s'était endormi avec, a constaté à son réveil que l'un d'entre eux manquait. En utilisant la fonction localisation de son iPhone, il s'est rendu compte qu'il avait glissé dans son estomac. Il a pu le récupérer après s'être vu prescrire un laxatif par les médecins.

Dans certains cas, dormir avec des écouteurs peut même s'avérer mortel. L'année dernière deux adolescents (un Malaisien et une Brésilienne) ont été électrocutés par leurs écouteurs pendant leur sommeil.

Enfin, abuser des écouteurs sans fil pourrait favoriser l'apparition de cancers, notamment au cerveau, des scientifiques estimant que la présence des écouteurs près du conuit auditif expose cette zone de l'oreille aux radiations.