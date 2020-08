Cheveux : voici les coupes et les coiffures qui vont cartonner à la rentrée 2020

Si les enfants vont se ruer sur le nouveau cartable à la mode, les fashionistas restent quant à elles à l’affût de la moindre tendance capillaire. Et pour cette rentrée 2020, elles auront l'embarras du choix entre carré vintage et chignon retravaillé.

La bubble ponytail

Cette coiffure est à mi-chemin entre la queue-de-cheval et le chignon des danseuses. Pour la réaliser, mieux avoir les cheveux mi-longs ou longs... et réussir à dompter ses boucles si l’on souhaite réussir l’exercice sans se prendre la tête. Dans un premier temps, effectuez une queue-de-cheval très haute et lissez bien les longueurs. Puis, placez quelques élastiques transparents ou de couleur (oui, on ose !) tous les 3 à 5 centimètres pour former des «bulles». Ne pas hésiter à les détendre un peu afin d’éviter la coiffure trop stricte.

Le sleek bun

Tout aussi facile à exécuter que la bubble ponytail, ce chignon s’effectue sur des cheveux laqués ou mouillés de préférence. Commencez par attacher vos cheveux en queue-de-cheval basse en veillant à plaquer vos racines. Les mèches, ça fait désordre. Mais si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez laisser deux mèches de chaque côté du visage. Enroulez ensuite les cheveux à l'arrière en formant un chignon. On peut aussi utiliser du gel pour obtenir la forme souhaitée. C’est simple, c’est chic, et c’est surtout tendance à Hollywood. Hailey Baldwin, la chérie de Justin Bieber, en est fan.

Le French bob

On l’appelle aussi le carré à la française. Les cheveux sont coupés à la hauteur du menton (ou un peu plus haut), et permet ainsi de souligner la mâchoire. Certaines préfèrent arborer des cheveux lissés, d’autres optent pour un effet wavy comme si elles rentraient d'une journée à la plage.

Pour la frange, libre à vous de la laisser longue, (très) courte ou effilée. Très en vogue dans les années 1920, le French bob revient donc, un siècle plus tard, pour un look rétro et ultra glamour.

Le collarbone bob

Plébiscité en 2019 et toujours à la mode cet été, le collarbone bob devrait encore séduire en cette rentrée toutes celles qui souhaitent garder un peu de longueur et n'osent pas tenter la coupe à la garçonne. A l'instar d'actrices comme Reese Witherspoon ou Julia Roberts, elles sont nombreuses aujourd'hui à adopter ce carré à l'épaule. Grâce à un spray, on peut s'amuser à redonner un peu de volume à ses cheveux.

Retrouvez toute l'actualité beauté ICI