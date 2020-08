Kylie Jenner dévoile son visage sans maquillage sur Instagram

Dimanche 16 août, Kylie Jenner, la star des réseaux sociaux, s’est affichée sur Instagram sans maquillage. Une manière pour elle de promouvoir sa marque de cosmétiques.

Lancée en 2015, Kylie Cosmetics fait un véritable carton. Elle est notamment reconnue pour ses rouges à lèvres et ses fards à joues. Et pour mettre en avant ses produits, rien de tel qu’une démonstration. La petite sœur de Kim Kardashian s’est donc photographiée au naturel, sans artifice, et a posté le cliché dans sa story Instagram. Quelques minutes plus tard, elle a alors dévoilé le résultat de son maquillage et de sa coiffure. Un «Avant/Après» des plus impressionnants.

Suivie par 190 millions de personnes sur le réseau social, Kylie Jenner y fait très régulièrement de la publicité pour les produits de sa marque. Il y a quelques temps, elle avait été nommée milliardaire de l’année par le magazine Forbes, qui lui a finalement retiré ce titre.

Le magazine l’a accusée d’avoir gonflé le chiffre d’affaires de sa société pour obtenir ce titre. Une affirmation qu’avait nié la star américaine, dont la fortune est estimée à 900 millions de dollars.