En images : les dix plus belles pistes d'atterrissage au monde en 2020

Alors que le secteur de l’aviation subit de plein fouet la crise sanitaire, traversant l’une des années les plus difficiles de son histoire, la plate-forme de réservation de jet privé PrivateFly a dévoilé, comme chaque année, son palmarès des plus belles pistes d’atterrissage au monde.

Plus de 6000 voyageurs et passionnés ont participé, cette année, à ce sondage réalisé, entre février et mars 2020, juste avant la fermeture de la plupart des frontières.

Habitué de ce classement, l’aéroport de Donegal, en Irlande, arrive à la première place des plus belles approches avec sa piste bordée par les flots et la côte sauvage. Il est talonné par la piste en terre battue de Msembe en Tanzanie (2e) et l’aéroport de Skiathos en Grèce (3e). Côté français, l’aéroport de Bora Bora, en Polynésie française, se classe à la sixième place suivi par l’aéroport international de Saint-Martin, coutumier de ce classement.

Pour la première fois, la plate-forme a également établi un palmarès par zones géographiques (Europe, Amérique du nord, du sud, centrale, Caraïbes, Asie, Afrique, Moyen-Orient, Australasie). En Europe, l’aéroport de Nice, réputé pour son approche difficile, figure à la cinquième place des plus belles pistes d’atterrissage. Absent du classement mondial cette année, le hub niçois s’y est régulièrement illustré, se hissant même à la première place en 2014. Tour du palmarès 2020 en images.

Aéroport International de Nadi - Fidji

© DR / PrivateFly

Situé sur l'île principale de l'archipel des Fidji, l'aéroport international de Nadi réserve une approche spectaculaire, dévoilant toute la diversité des paysages entre mer et montagne.

Aéroport International de Dubaï - Emirats arabes unis



© DR / PrivateFly

L'aéroport international de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, est salué pour son approche impressionnante offrant une vue aérienne imprenable sur la ville et sur l’île artificielle de Palm Jumeirah, dont le design en forme de palmier ne peut qu'interpeller.

Aéroport de Praslin - Seychelles

© Shutterstock

Pris entre les eaux turquoise de l'océan indien et les montagnes verdoyantes, l’aéroport de Praslin, aux Seychelles, se hisse sur la huitième marche du podium.

Aéroport International de Saint Martin (Princesse Juliana) - Saint Martin

© DR / PrivateFly

Sa renommée est internationale et lui vaut d'être régulièrement cité dans ce palmarès. Incontournable pour ses avions qui donnent l'impression de frôler la plage, l'aéroport de Saint-Martin est devenu, au fil du temps, un véritable rendez-vous à touristes, amateurs de sensations fortes.

Aéroport de Bora Bora (Motu Mute) - Polynésie française

© Kyprianos Biris

D'un côté le lagon aux eaux cristallines, de l'autre, le bleu profond du pacifique, l'aéroport de Bora Bora a tout des paysages de carte postale qui font la réputation de la Polynésie française.

Aérodrome de Barra - Écosse

© Ewen Weatherspoon

C'est le site le plus insolite de ce classement. L’aérodrome de Barra, en Ecosse, est en effet connu pour être le seul aéroport où les avions atterrissent sur la plage, à condition que la marée le permette.

Aéroport International d'Orlando-Melbourne - États-Unis

© Copyright 2016 Walt Simpson

Avec son approche au-dessus du littoral de Floride, l'aéroport américain d'Orlando-Melbourne se hisse à la quatrième position des plus belles pistes d'atterrissage.

Aéroport de Skiathos (Alexandros Papadiamantis) - Grèce

© Shutterstock

L'aéroport de la petite île grecque de Skiathos réserve un atterrissage juste au-dessus des flots, du port et des petits bateaux de pêcheurs. Un paysage salué par les sondés qui lui attribuent, cette année, la médaille de bronze.

Piste d'atterrissage de Msembe - Tanzanie

© Ulf Rydin

Sur la seconde marche du podium, bordée d'arbres verdoyants, la piste en terre battue de Msembe, en Tanzanie, donne accès au parc national de Ruaha.

Aéroport de Donegal - Irlande

© Owen Clarke

Régulièrement cité, l'aéroport irlandais de Donegal arrive, cette année, en tête du classement. Et pour cause, la piste est bordée de part et d'autre par la plage, les flots et une nature sauvage, à l'image des paysages du Comté de Donegal, situé à l'extrême nord-ouest de l'île.