Noël 2020 : les meilleures idées pour combler sportives et sportifs

Equipement, vêtements, appareils connectés… L'univers du sport, même confiné, est une mine à bonnes idées pour les cadeaux de Noël. Cette année encore, il y a moyen de faire plaisir ou de se faire plaisir.

Des chaussures de running connectées

Pas facile de partir pour de grandes sessions de course en ce moment. Mais les HOVR Machina d'Under Armour n'attendent que ça. Très confortables, elles sont en outre connectées, via l'appli MapMyRun d'Under Armour. Cette dernière calcule en temps réel la longueur, la cadence et le rythme des foulées et fournit des conseils. Ça ne fera pas forcément de vous un champion, mais il vous sera facile d'identifier vos points faibles pour les améliorer.

Chaussures HOVR Machina, Under Armour, 160 €

UN DRONE POUR IMMORTALISER LES EXPLOITS

Avant toute chose, si le drone Mavic Mini peut faire le bonheur des sportifs, c'est grâce à sa taille… mini. Protégé dans sa housse de protection, il peut très facilement se ranger dans un sac à dos, que ce soit pour une randonnée ou une sortie à vélo. Techniquement, il est surprenant. Capable de filmer en 2,7 K et doté d'une autonomie de 30 minutes, il est le compagnon idéal pour rapporter quelques séquences à partager sur les réseaux sociaux. D'autant plus que ses modes Quickshot, où il vole sans intervention de votre part, sont très performants.

Drone Mavic Mini, Mavic, 399 €

Des lunettes MUSICALES

Des lunettes de soleil signées Bose ? L'idée pourrait paraître saugrenue, mais le spécialiste du son a réussi son pari. Ces lunettes de soleil audio baptisées Frames sont en effet dotées de petits hauts parleurs dans les branches. A l'usage, l'effet est étonnant, puisque les oreilles restent libres et capables d'entendre les sons environnants. Bien sûr, le son produit n'atteint pas le niveau des produits haut de gamme de la marque, mais la qualité reste tout à fait satisfaisante. Bonus : Bose propose de nombreuses formes de montures, selon votre style, et des verres interchangeables pour s'adapter aux conditions climatiques et d'ensoleillement.

Lunettes de soleil Frames, Bose, 229 €

Une semelle de star du foot

Un outil pour les joueurs. La semelle GMR, signée Adidas et Google, s'insère dans n'importe quelle chaussure de foot. Elle contient une puce spéciale et permet de récolter des données très utiles. Puissance de frappe, distance effectuée, vitesse et nombre de tirs…. Ces statistiques sont ensuite synchronisées avec l'appli GMR pour smartphone. Le petit plus : elles permettent de débloquer des récompenses virtuelles dans le jeu FIFA mobile.

Semelle GMR, Adidas, 35 €

UNE veste pour affronter le froid

Pour un séjour aux sports d'hiver réussi, rien de tel qu'une veste impossible à prendre en défaut. Ce modèle Black Alder, conçu à partir de matériaux recyclés, est un must pour ceux qui n'hésitent pas à se rouler dans la neige. Pour ceux qui décideraient de la porter en ville, elle sera alors un allié de poids quand le froid s'abattra sur nous. Imperméable et respirante, que vous circuliez à vélo ou à pied, elle ne vous lâchera pas.

Veste Black Alder, Quicksilver, 429,99 €

Une brassière renforcée

Que l’on soit adepte de running, d’équitation ou de yoga, un soutien-gorge de sport adapté est fortement recommandé pour réduire les impacts au niveau de la poitrine. Avec ses coques respirantes, ce Run Bra Padded adopté par l’animatrice, coach et ancienne Miss France Laury Thilleman, vous accompagnera pendant vos séances d’entraînement. Les bretelles sont rembourrées et surtout ajustables, et la ceinture large contribue à un parfait maintien. Ce modèle est disponible en trois coloris.

Soutien-gorge Run Bra Padded, Shock Absorber, 49,90 €

Des accessoires pour travailler le cardio

Grâce à ce kit complet, inutile de se rendre dans une salle de sport pour sculpter sa silhouette et travailler son cardio à domicile. Les sportifs pourront se défouler grâce à cet élastique doté de deux poignées qui augmentera la résistance pendant l’effort, et cette corde à sauter à manier avec autant de dextérité que Sylvester Stallone dans «Rocky». Deux accessoires indispensables à une activité physique intense à glisser dans ce sac en toile estampillé du nom de la marque.

Duo accessoires de sport et corde à sauter, PrettyLittleThings, 30 €

Un pistolet de massage efficace

Après l'effort, les courbatures ? Pas forcément, grâce au nouveau pistolet de massage Fixx 1.0 de Compex, un fabricant connu pour ses stimulateurs musculaires électriques. L'appareil, grâce à de puissants et rapides mouvements (trois vitesses possibles, soit 25, 33 ou 46 coups par seconde), vise les tissus profonds et aide à relaxer les muscles.

La technologie, étonnante et très efficace, peut également s'utiliser au moment de l'échauffement, ou encore en complément de soins, lorsqu'on souffre de tendinites ou de douleurs liées à une mauvaise posture.

Pistolet de massage Fixx 1.0, Compex, 239 €