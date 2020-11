Est-il dangereux d'utiliser des produits ménagers après la date de péremption ?

Vérifier la date de péremption des aliments est devenu un réflexe. En revanche, on a tendance à beaucoup moins regarder celle inscrite sur le spray pour les vitres, ou encore le liquide vaisselle et la bouteille d’eau de javel. Car oui, certains produits ménagers périment. Mais est-ce dangereux de les utiliser une fois la date dépassée ?

Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe deux grandes catégories de produits ménagers. Comme l’explique Virginie d’Enfert, déléguée générale de l’AFISE (Association Française des Industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle), «il faut faire la différence entre les détergents, qui sont des produits de nettoyage, et les produits dits de désinfection.»

«Les produits de nettoyage vont permettre, via une action mécanique et chimique, d’enlever la saleté d’un objet ou d’une surface, qui va ensuite être éliminée avec une éponge ou une eau de rinçage». De leur côté, les produits de désinfection «vont neutraliser les microbes, les virus, et les bactéries», détaille la spécialiste, qui conseille de «toujours nettoyer avant de désinfecter», ou alors d'utiliser «un produit qui est à la fois un nettoyant et un désinfectant.»

les désinfectants perdent leur d'efficacité

Les produits de nettoyage, tels que la lessive, le liquide vaisselle, ou encore le spray pour les vitres, «n’ont pas de dates de péremption». En revanche, «les produits de désinfection, comme par exemple l’eau de javel et les gels hydroalcooliques, ont bien une date de péremption», car avec le temps, il va y avoir «une diminution de la substance active qui assure l’élimination des microbes, des virus et des bactéries».

Autrement dit, ces produits vont perdre de leur efficacité. En sachant qu'ils ont une espérance de vie assez longue. En général, on peut les conserver «environ deux ans». En utilisant un produit périmé, le seul risque majeur, souligne Virginie d’Enfert, est que «l’utilisateur pense avoir correctement désinfecté les objets et les différentes surfaces, ou bien ses mains, alors que ce n’est pas le cas».

Or, en cette période de pandémie de Covid-19, il est plus que jamais nécessaire que la désinfection soit optimale. Pour guider les Français, l’AFISE a d'ailleurs mis au point une application mobile, baptisée «Mon Expert Propreté», qui sera lancée en janvier 2021.

Dotée d’une fonction «Je scanne», elle permettra de savoir quel produit choisir, pour quel usage, comment bien le stocker, et comportera également une Armoire électronique dans laquelle on pourra mentionner la date d’ouverture du produit et la date de péremption. Quand celle-ci sera dépassée, l'utilisateur recevra alors une alerte.