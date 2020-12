Sports d’hiver : quand les remontées mécaniques pourront-elles rouvrir, et quelles activités de montagne seront autorisées à Noël ?

Alors que le Premier ministre a annoncé jeudi 26 novembre que les remontées mécaniques resteront fermées pour les vacances de Noël afin « d’éviter les flux de population », le secrétaire d’Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne est revenu hier, à l’occasion d’un point presse, sur les pratiques qui seront autorisées à Noël, et a donné rendez-vous aux professionnels de la montage le 11 décembre, pour fixer la date de réouverture des remontées mécanique.

Si le ski alpin sera, selon toute vraisemblance, impossible à Noël, le gouvernement poursuit ses rencontres avec le monde de la montagne qui s’est à nouveau entretenu hier matin avec le premier ministre. Dans la foulée, Jean-Baptiste Lemoyne a donné des précisions sur la situation, évoquant une possible réouverture des remontées mécaniques entre début, mi, et fin janvier. Une décision qui n’est pour l’heure pas arrêtée et devrait être précisée le 11 décembre, date à laquelle les acteurs de la montagne doivent à nouveau s’entretenir avec l’exécutif.

Les activités nordiques seront autorisées

S’il a rappelé les raisons qui ont poussé le gouvernement à maintenir les remontées mécaniques fermée à Noël « pour éviter de grands brassages de populations, et donc à terme, une troisième vague (de la pandémie) qui serait très dure à supporter », a-t-il expliqué à l’AFP, Jean-Baptiste Lemoyne est par ailleurs revenu sur les activités qui pourront être pratiquées pendant les vacances, citant notamment le ski de fond, le ski de randonnées, les raquettes ou encore les traineaux à chien. L’ouverture des jardins d’enfants est par ailleurs à l’étude.

Des mesures de soutien Déployées

Le secrétaire d’Etat est également revenu sur les mesures mises en place pour soutenir le secteur et le manque à gagner lié à la fermeture des remontées mécaniques et à la baisse de l’activité touristique. Un « soutien renforcé » sera apporté aux acteurs de la montagne, a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne à l’AFP, précisant qu’un « dispositif ad hoc pour indemniser les remontées mécaniques » verra le jour. Il a par ailleurs assuré travailler avec le Ministère de l’économie pour que « certains magasins qui ne sont pas forcément dans les stations, mais dans les vallées, et dont la fréquentation est indexée sur l'affluence des touristes», soient également aidés.

Toujours est-il que l’incompréhension perdure auprès des acteurs de la montagne, qui comptent bien rester mobilisés jusqu’au bout.