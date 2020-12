Noël 2020 : des cadeaux pour garder une santé de fer cet hiver

Et si on joignait l'utile à l'agréable. Pour Noël , cette année, certains cadeaux pourraient très bien aider à rester en bonne santé.

Un purificateur d'air

Alors que l’air des logements est cinq fois plus pollué que l’air extérieur, il est nécessaire d'en assurer une ventilation parfaite. Pour cela, il faut, en premier lieu, ouvrir régulièrement les fenêtres. Le reste du temps, la nouvelle gamme de purificateurs proposée par Samsung constitue une aide précieuse. Capable d’éliminer jusqu’à 99,9 % des particules fines et des gaz dangereux, le AX40 est par exemple idéal pour un logement de 40 m². Le système incorporé est très efficace, puisque composé de trois couches : un pré-filtre,, un filtre désodorisant au charbon actif et un filtre ultrafin (HEPA : High efficiency particulate air) qui retient les poussières fines (0,3 μm).

Purificateur d'air AX40, Samsung, 299 €

Une lampe attentive à vos besoins

Des capteurs de mouvement, d'autres qui détectent la luminosité ambiante… La Lightcycle Morph de Dyson n'est pas une lampe comme les autres. Son objectif est de s'adapter en permanence pour vous offrir un espace de travail ou de relaxation adapté, en limitant la fatigue oculaire. Elle suit notamment la température de couleur et la luminosité de la lumière du jour : le niveau de lumière bleue augment petit à petit le matin et il diminue lentement le soir. Pilotable depuis l'appli pour smartphone Dyson Link, la Lightcycle Morph dispose de quatre aussi de quatre modes (Concentration, Précision, Détente et Réveil) préréglés, en fonction de votre activité.

Lampe Lightcycle Morph, Dyson, version de bureau (549,99 €) ou lampadaire (749,99 €)

Un désinfecteur de masques

Une solution de désinfection Made in France. Le boîtier Uvo Care promet de désinfecter les masques en tissu en moins de trois minutes. Pour cela, il utilise des UV, une technologie déjà utilisée dans le secteur médical pour désinfecter certains produits réutilisables. L'appareil s'ouvre très simplement, comme une boîte, et on peut alors y accrocher son masque. Ce dernier prend alors un «bain» d'UV, qui garantirait «d'éliminer à 99,99 % bactéries et virus». Si la société montpelliéraine T.Zic, qui l'a inventé, vise d'abord les commerçants, elle le propose également aux particuliers, au prix de 399 euros. Un peu cher, mais efficace.

Boîtier Uvo Care, Uvoji, 399 €

UN CASQUE ANTI-VIRUS

Pas sûr de pouvoir se le procurer à temps, mais il vaut le détour. Le masque/casque MicroClimate offre une protection «complète» à son utilisateur, puisque sa tête est logée dans une bulle à la manière des scaphandres de spationautes. Présenté par la société américaine Hall Labs, il est disponible sur le site de l'entreprise pour environ 299 dollars (frais de port et de douane en sus). En outre, il ne craint pas la pluie et peut donc servir de capuche high-tech. En revanche, on ne sait pas trop comment utiliser son smartphone, une fois équipé. Sachez en tout cas que ce modèle n'a pas encore été approuvé par la FDA, Food and Drug Administration, l'entité chargée d'autoriser les produits liés à la santé aux Etats-Unis.

Casque de protection air, Microclimate, 299 $ (uniquement depuis les Etats-Unis)

Une clé pleine de malice

Le flacon de gel hydroalcoolique dans une main, la clé hygiénique dans l'autre ? Avec OhKey, c'est terminé. Ce petit dispositif très malin est le premier 2-en-1 qui permet de se protéger au quotidien des virus et autres agents infectieux. Ce petit boîtier est en effet constitué d'une clé hygiénique rétractable (pour ouvrir une porte, appuyer sur un bouton…) et d’un spray de liquide hydroalcoolique rechargeable. Fabriqué en France, dans la Sarthe, OhKey est en outre très logeable et tiendra sans problème dans un petit sac à main.

Clé hygiénique, Ohkey, 19,90 €