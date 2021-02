Swatch s'associe au MoMA le temps d'une collection très arty

Une virée artistique. Swatch s’associe au MoMA et dévoile, ce vendredi 19 février, une collection spéciale inspirée des œuvres exposées au sein du célèbre musée d'art moderne new-yorkais.

Alors qu'Uniqlo vient de présenter un partenariat de quatre ans avec le musée du Louvre avec à la clef une collection inédite reprenant le design de plusieurs œuvres emblématiques du musée parisien, l’horloger Suisse Swatch poursuit sa tournée des musées. La marque, qui en 2019 s'était elle aussi associée au Louvre, signe en ce début d'année avec un autre établissement culturel de taille : le Museum of modern art de New York. L'occasion de poursuivre, le temps d'une collection spéciale, son exploration du patrimoine artistique.

Van Gogh, Klimt, Mondrian... six modèles inspirés de toiles de maîtres issues de la collection du MoMa

Parmi les 200.000 oeuvres que compte la collection du MoMA, six toiles ont été retenues pour figurer sur les bracelets et cadrans de ces modèles inédits. En tête, « La nuit étoilée » (1889) de Vincent Van Gogh dont la technique de peinture à la gouache est indentifiable au premier regard. Les œuvres de Gustave Klimt (« L'Espoir II » 1907-1908 ), Piet Mondrian ( « Composition dans un oval avec des plans de couleurs 1 »1914 ) ou encore du Français Henri Rousseau (« Le rêve» 1910 ) sont également mises à l'honneur.

Plus contemporaines cette fois, deux toiles (« La ville et le design, les merveilles de la vie sur Terre Isamu Kurita » 1966 et « New York » 1968 ) du graphiste et plasticien japonais Tandanori Yokoo, parfois considéré comme le successeur japonais d'Andy Warhol, ont également trouvé leur place dans cette sélection qui fait la part belle à tous les courants artistiques de l'art moderne et contemporain, à l'instar de l'art naïf, du symbolisme ou encore de l'abstraction.

La possibilité de créer sa propre oeuvre d'art

© Beatriz Milhazes « Suculentas beringelas » / Swatch X MoMA

Trois œuvres de l'artiste brésilienne contemporaine Beatriz Milhazes - « Succulent Eggplants » ( 1996), « The Mirror » ( 2000) et « Meu Bem » ( 2008) également issues de la collection du MoMa - viennent compléter cette sélection.

Grande nouveauté, le public devient acteur de sa propre création puisqu'il pourra, à partir de l'une de ces trois toiles concevoir le design de son choix. Comment ? En déplaçant, grâce à l'outil Swatch X You, sa montre sur l'un des tabeaux de Beatriz Milhazes, de gauche à droite, de haut en bas (voir photo ci dessus) afin de choisir le motif de la toile qu'il affectionne le plus. Un dispositif déjà développé en 2019 dans le cadre de la collaboration entre Swatch et le musée du Louvre.

Il faudra attendre encore un peu pour porter ces œuvres d'art au poignet. La collection Swatch X MoMA et l'ensemble de ces montres résolument inspirées seront disponibles à partir du 4 mars, en ligne comme au sein du Museum of Modern Art et des boutiques Swatch. Une façon de réintroduire l'art dans nos vies, alors que les musées sont à nouveau fermés depuis le 30 octobre dernier, sans date officielle de réouverture.

